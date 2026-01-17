El Ejido pone En marcha el plan 'Aula Municipal' para reforzar la seguridad en los centros escolares

La Comisión Municipal de absentismo escolar ha vuelto a reunirse, en esta ocasión en el edificio de Servicios Sociales, para dar a conocer las cifras ... derivadas del pasado curso escolar 2024/25 en El Ejido, así como abordar el inicio de este nuevo curso donde se ha constatado que el número de alumnos absentistas se mantiene en cifras muy bajas, siendo tan solo del 1,16%.

La edil de Servicios Sociales, Delia Mira, ha explicado junto al concejal de Educación, Javier Rodríguez, técnicos municipales y responsables de la comunidad educativa, que «los datos demuestran que se está realizando una labor muy importante para que el absentismo escolar en El Ejido se sitúe en cifras mínimas».

En esta línea, durante la Comisión de hoy se ha aprobado la puesta en marcha del 'Aula Municipal de Convivencia', un recurso que ofrecerá atención educativa, socioeducativa y de apoyo personal y familiar al alumnado que haya sido sancionado con expulsión, manteniendo su vinculación al sistema educativo y evitando procesos de exclusión social por motivos conductuales.

«Se trata de una medida preventiva, socioeducativa y de seguridad cuyo objetivo es el de mejorar la convivencia en las aulas y evitar el fracaso escolar y el abandono».

Para ello se va a trabajar de manera interdisciplinar con estos menores «para proteger al alumnado, respaldar al profesorado y fortalecer la comunidad educativa y a las familias».

Delia Mira ha recordado que «el Aula Municipal de Convivencia nace como respuesta a las demandas expresadas por los centros de contar con medidas reeducativas, de reinserción y, cuando sea necesario, coercitivas ante conductas que atenten contra la convivencia».

Cabe recordar que de forma previa a la puesta en marcha de este programa, ya se contribuía a crear un entorno más favorable a la educación en El Ejido, a través de talleres de refuerzo, que a partir de ahora se van a sustituir por el 'Aula Municipal de Convivencia'.

El objetivo de estas charlas ha sido «fomentar el interés por la educación y la vinculación al sistema educativo del alumnado en riesgo o situación de absentismo escolar, y prevenir el abandono escolar temprano». En concreto las charlas han alcanzado a 227 menores de los IES Luz de Mar, Fuentenueva, Murgi, Santo Domingo, Pablo Ruiz Picasso, Santa María del Águila y en el CEIP San Agustín. Se han impartido 174 sesiones a alumnos de 1º y 2º de la ESO.

Este último curso se abrieron 147 protocolos de absentismo. Por sexos, el absentismo está repartido: 59% de niños y 41% de niñas.

En todos los casos en los que se detecta un caso de absentismo escolar se procede a realizar una intervención con el objetivo de que dicho alumno se vuelva a incorporar con continuidad a las clases.

Una vez recibido el caso, se abre el expediente por parte de Servicios Sociales, después se realiza una entrevista con los tutores legales, se identifican las causas y se deriva a la Policía Local cuando proceda.

Se lleva a cabo un seguimiento de la asistencia al centro educativo de los menores y una coordinación con el colegio. Algunos de ellos se derivan a la Comisión Provincial de Absentismo Escolar.

Delia Mira ha recordado que «es necesario no bajar la guardia, debemos seguir insistiendo en las acciones que llevamos a cabo para contrarrestar esta situación y que la cifra de menores que no acuden a los centros educativos se siga reduciendo».