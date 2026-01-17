Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La edil recuerda que «el Aula Municipal de Convivencia nace como respuesta a las demandas de los centros». IDEAL

El Ejido pone En marcha el plan 'Aula Municipal' para reforzar la seguridad en los centros escolares

Este último curso se han abierto 147 protocolos de absentismo. Por sexos, el absentismo está repartido: 59% de niños, 41% niñas

J. Cortés

El Ejido

Sábado, 17 de enero 2026, 12:17

La Comisión Municipal de absentismo escolar ha vuelto a reunirse, en esta ocasión en el edificio de Servicios Sociales, para dar a conocer las cifras ... derivadas del pasado curso escolar 2024/25 en El Ejido, así como abordar el inicio de este nuevo curso donde se ha constatado que el número de alumnos absentistas se mantiene en cifras muy bajas, siendo tan solo del 1,16%.

