El Ejido pone en marcha las Patrullas de Convivencia Ciudadana de la Policía Local

Desde el pasado 12 de enero comenzaron a prestar servicio las Patrullas de Convivencia Ciudadana, una nueva unidad de la Policía Local destinada a reforzar ... la vigilancia y la prevención de conductas incívicas en el municipio.

Estas patrullas tienen como objetivo principal mejorar la convivencia en los espacios públicos, actuando de forma específica en materia de prevención, mediación y control de las infracciones contempladas en la Ordenanza Municipal de Prevención de Actos Incívicos y Convivencia Ciudadana. Con motivo de su puesta en funcionamiento, el alcalde, Francisco Góngora, junto al intendente jefe, Marco Muñoz, mantuvo una reunión en la Jefatura de la Policía Local con los agentes que integran estas patrullas, con el fin de conocer de primera mano su operativa, coordinar actuaciones y el desempeño de sus funciones.

Durante el encuentro, el alcalde señaló que «la Ordenanza Municipal de Prevención de Actos Incívicos es una herramienta fundamental para garantizar el respeto entre vecinos y el uso responsable de los espacios públicos, y estas patrullas permitirán aplicarla con un enfoque preventivo y cercana».

La citada ordenanza regula comportamientos que afectan a la convivencia, como el deterioro del mobiliario urbano, la realización de pintadas y daños en fachadas, el consumo de alcohol en la vía pública, el uso inadecuado de parques y plazas, la generación de ruidos molestos o el incumplimiento de la normativa sobre animales domésticos, estableciendo medidas de prevención y, en su caso, el régimen sancionador correspondiente.

Entre los cometidos de las Patrullas de Convivencia Ciudadana se encuentran también la resolución de conflictos, la información a la ciudadanía sobre la normativa vigente y la intervención ante conductas que puedan alterar la convivencia vecinal. Su ámbito de actuación se extiende a todo el término municipal, en coordinación con el resto de las unidades de la Policía Local.

Con esta iniciativa, «desde el Ayuntamiento reafirmamos nuestro compromiso con una convivencia basada en la prevención y la cercanía, reforzando la presencia policial en nuestros barrios y espacios públicos para mejorar la calidad de vida de los vecinos», explicaba Francisco Góngora.