El Ejido pone en marcha un nuevo cuerpo de inspectores para reforzar la limpieza urbana y prevención de actos incívicos

El Ayuntamiento de El Ejido continúa avanzando en el impulso de iniciativas con las que mejorar la limpieza y la imagen del municipio y la ... última en ponerse en marcha fue la creación de un nuevo equipo de Inspectores Municipales de Residuos y Limpieza Viaria.

Así, entre las funciones que ostentarán figura el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana y Prevención de Actos Incívicos; de la Ordenanza Municipal de Suelos Contaminados y Economía Circular; y del contrato de la concesionaria del servicio de Limpieza Viaria y de Playas y de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en cada núcleo.

Además, de detectar las incidencias y deficiencias que puedan existir para darles solución, además de la coordinación, seguimiento y mediciones de obras municipales.

Nuevo sistema de trabajo

Con motivo de su puesta en funcionamiento, el alcalde del municipio, Francisco Góngora, junto al concejal de Obras Públicas, David Fernández, y el concejal con delegación especial en materias de Coordinación y seguimiento de los Servicios Públicos Municipales de Mantenimiento, Bernardo Robles, mantuvo una reunión para analizar el nuevo sistema de trabajo.

En este sentido, el máximo responsable del Ayuntamiento de El Ejido destacó que se trata de una medida destinada a «seguir avanzando en configurar un municipio más cuidado y amable en el que vivir, siendo la limpieza pieza fundamental para lograrlo».

En este punto, el primer edil incidió en que además de disponer de un control exhaustivo del cumplimiento de la concesionaria del servicio, se debe seguir trabajando en materia de prevención y concienciación de la población.

Agentes de autoridad

Es por ello por lo que «una parte importante de la labor de los nuevos inspectores también consistirá en la de sensibilizar a la población de que todos tenemos la obligación de contribuir, respetando las normas, a hacer de El Ejido el municipio que queremos», subrayó Góngora. No obstante, los nuevos inspectores contarán con condición de agente de autoridad por lo que dispondrán de capacidad para denunciar a aquellas personas que incumplan la Ordenanza Municipal, y trabajarán de manera coordinada y transversal tanto con la Policía Local como con otras áreas municipales.

Por tanto, serán responsables de la inspección y control del cumplimiento de la ordenanza municipal y de la normativa de residuos, suelos contaminados y economía circular, supervisando la prestación de los servicios municipales de recogida y gestión de residuos, y pudiendo acceder a las instalaciones en las que se desarrollen actividades reguladas, inspeccionando contenedores, bolsas de basura y demás sistemas de recogida de residuos.

Funciones

Asimismo, los inspectores municipales tendrán encomendada la función de elaborar informes y actas que sirvan de base para la incoación de expedientes sancionadores; ratificación en sus denuncias e informes en el procedimiento administrativo sancionador; y la colaboración con la Policía Local y con los servicios jurídicos municipales en actuaciones de disciplina ambiental; además de disponer de la capacidad para realizar denuncias y requerimientos inmediatos y levantar actas de inspección con presunción de veracidad de los hechos constatados.