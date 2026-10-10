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El Ejido pone el foco en la prevención de enfermedades, alimentación y en la relajación por su Semana Saludable

El municipio organiza la Semana Saludable, que se desarrollará del 19 al 24 de octubre

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Presentación de la iniciativa.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido presentó la XIII Semana Saludable de El Ejido, una iniciativa organizada por la Concejalía de Participación, Juventud y Educación, que ... se celebrará del 19 al 24 de octubre, con el objetivo de promover entre la población hábitos que contribuyan a mejorar el bienestar, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, y que este año contará con más de 60 actividades.

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