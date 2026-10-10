El Ejido pone el foco en la prevención de enfermedades, alimentación y en la relajación por su Semana Saludable

El Ayuntamiento de El Ejido presentó la XIII Semana Saludable de El Ejido, una iniciativa organizada por la Concejalía de Participación, Juventud y Educación, que ... se celebrará del 19 al 24 de octubre, con el objetivo de promover entre la población hábitos que contribuyan a mejorar el bienestar, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, y que este año contará con más de 60 actividades.

El concejal, Javier Rodríguez, presentó la programación en el Parque Municipal, acompañado de Eva María Maldonado, supervisora de la Unidad de Obstetricia y Ginecología del Hospital de Poniente; y de Sebastián López, Director Médico y Gerente en funciones.

El edil explicó que «esta iniciativa también nos permite poner en valor los recursos de nuestro municipio para fomentar hábitos de vida saludables. Nuestra agricultura, con sus frutas y hortalizas de gran calidad, es una aportación directa a la saludable dieta mediterránea, a lo que se suma nuestra amplia red de instalaciones deportivas, los carriles bici y unas condiciones que favorecen la práctica de actividad física durante todo el año».

Un año más se organizarán Actividades en Farmacias como Farmacia Liria, Oasis Farma; Farmacia Puri Fernández; Farmacia San Marcos; y Farmacia Auditorio. Durante toda la semana llevarán a cabo pruebas como toma de tensión arterial, test de glucosa y de colesterol, cálculo del índice de masa corporal, capacidad pulmonar y análisis capilar. Además de desayuno infantil y promociones en productos y servicios, y las charlas taller de '¿Cuántas pantallas son necesarias?', 'Prepárate para el invierno', 'Dermatitis Atópica', 'Cuida tu piel'.

A lo largo de la semana se desarrollarán numerosas Actividades Saludables dirigidas a diferentes colectivos y grupos de edad, con propuestas relacionadas con la actividad física, la alimentación saludable, la prevención de enfermedades, la salud emocional, el cuidado durante el embarazo y el puerperio, la salud infantil, la salud visual y auditiva y el bienestar general.

Actividades educativas

En el apartado de Actividades Educativas, el programa arrancará el lunes 19, a las 9.30 horas, con dos propuestas: Coexplay en el CEIP Andalucía, con la colaboración de Coexphal y COPISI, y la charla sobre diabetes a cargo de la asociación Adial, en el CEIP Almerimar.

El martes 20 se desarrollará en el CEIP Laimun, a las 9.30 horas, charla sobre diabetes, y el miércoles 21 en el IES Santo Domingo, a las 9.00 horas, un taller de salud Renal a cargo de la asociación Arpa.; y en el CEIP Solymar a las 12, taller de cocina con Centro Comercial Carrefour.

El jueves 22, a las 9.00 horas, en el CEIP Mirasierra, charla sobre 'Generación borrosa. Control de la miopía' de la mano de Multiópticas. Y por último, el viernes 23 en el CEPR Ciavieja, a las 9.00 horas, charla sobre salud bucodental impartida por el Colegio de Dentistas de Almería.

Actividades deportivas

Las actividades deportivas ocuparán un lugar destacado en la programación. El lunes 19 la Asociación Alfiel impartirá una clase de pilates en el Círculo Cultural y Recreativo de 11.15 horas a 12.15 horas. El martes 20 el Club Tiempo Libre ofrecerá un taller de deporte adaptado en el Lago Victoria a las 10.30 horas.

El jueves 22 el Distrito Sanitario Poniente organiza un paseo saludable desde el consultorio de Matagorda de 9.30 horas a 10.30 horas. El viernes 23 los clubes de la tercera edad del municipio participarán en la Ruta Urbana Saludable y desayuno desde las 9.00 de la mañana. Y clase zumba senior en Nexa Fit a las 10.30 horas. Para terminar, el sábado 24 se celebrarán dinámicas de entrenamientos en Sano Almerimar desde las 11.30 horas.

Javier Rodríguez subrayó que «la Semana Saludable es ya una actividad consolidada que reúne charlas, talleres, actividades deportivas y educativas, campañas de sensibilización y la Ruta Urbana Saludable. Queremos seguir acercando la promoción de la salud a toda la ciudadanía y fomentando hábitos que contribuyan a mejorar su bienestar y calidad de vida».