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El Ejido pone el foco en el campo: trabaja ya en la tercera fase del sistema de videovigilancia

El municipio dispone de 189 cámaras inteligentes que generan más de 400 imágenes en tiempo real

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Un momento de la reunión llevada a cabo en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, mantuvo este martes una reunión con el intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz, para avanzar en ... el proyecto de la tercera fase del sistema de videovigilancia de El Ejido, cuyo trabajo, diagnóstico y análisis empieza en breve. En el encuentro estuvieron presentes el concejal de Obras Públicas, David Fernández, mandos policiales; y técnicos de la Unidad de Informática y del área de Obras Públicas. Las diferentes áreas municipales trabajan de manera transversal en la puesta en marcha, funcionamiento y seguimiento de este sistema.

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