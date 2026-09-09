El Ejido pone el foco en el campo: trabaja ya en la tercera fase del sistema de videovigilancia

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, mantuvo este martes una reunión con el intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz, para avanzar en ... el proyecto de la tercera fase del sistema de videovigilancia de El Ejido, cuyo trabajo, diagnóstico y análisis empieza en breve. En el encuentro estuvieron presentes el concejal de Obras Públicas, David Fernández, mandos policiales; y técnicos de la Unidad de Informática y del área de Obras Públicas. Las diferentes áreas municipales trabajan de manera transversal en la puesta en marcha, funcionamiento y seguimiento de este sistema.

Julia Ibáñez adelantó que «esta tercera fase se centrará en la vigilancia de nuestro campo, el principal motor económico de El Ejido, porque para nosotros la seguridad es una prioridad y vamos a trabajar en mejorarla sustancialmente en las explotaciones agrarias de nuestro municipio».

«Vamos a video vigilar las principales vías y caminos que vertebran nuestro campo, dando así una herramienta fundamental a Policía Local y Guardia Civil para mejorar la seguridad de nuestros agricultores», explicó la primera edil.

El Ejido cuenta con más de 13.500 hectáreas de invernadero, de ahí la importancia de garantizar la seguridad tanto en el núcleo urbano como en la zona rural.

La alcaldesa Julia Ibáñez subrayó que «la seguridad es una prioridad para este equipo de Gobierno y la tecnología se ha convertido en un aliado imprescindible para prevenir delitos, proteger a nuestros vecinos y dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de herramientas cada vez más eficaces para desarrollar su trabajo». En este sentido, incidió en que «la inversión en innovación es una inversión directa en la tranquilidad de nuestros ciudadanos».

En la actualidad, el municipio dispone de 189 cámaras inteligentes que generan más de 400 imágenes en tiempo real, convirtiéndose en una herramienta fundamental para proteger a los vecinos, esclarecer hechos delictivos, accidentes de circulación o actos vandálicos, entre otros.

Del total de dispositivos, unas 40 cámaras de lectura de matrículas están distribuidas por todos los núcleos urbanos, controlando accesos y salidas. A ellas se suma el resto de las cámaras instaladas en edificios públicos, bibliotecas y playas, reforzando la seguridad en instalaciones municipales y espacios de gran uso por parte de la ciudadanía.

El compromiso municipal con la mejora continua del sistema se está viendo reforzado con la segunda fase del proyecto, a través de la que ya se están instalando 38 nuevas cámaras, ampliando la cobertura a más calles y puntos estratégicos de los núcleos.

A todo ello se viene a sumar este tercer proyecto que se centrará en proteger nuestro campo y a las explotaciones agrarias «con él damos un paso más en la vigilancia del municipio, para proteger a nuestros vecinos y a la agricultura, nuestro principal sistema productivo sobre el cual pivota todo El Ejido, por eso tenemos que seguir apoyando y fortaleciendo nuestra agricultura, que es la que genera prosperidad, oportunidades y continúa siendo el corazón económico y social de nuestro municipio». «Con esta nueva fase de videovigilancia seguimos apostando porque nuestra agricultura siga siendo fuerte», explicó la regidora municipal.

Todas las imágenes se gestionan desde el Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (CECOV), unas instalaciones que también serán objeto de una importante modernización. Como ya adelantó el intendente Marco Muñoz, «el proyecto incluye la incorporación de un segundo videowall y la creación de un Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), convirtiendo este espacio en un centro de referencia en tecnología para la gestión de emergencias y la coordinación operativa».

«Seguiremos reforzando nuestra Policía Local porque proteger la convivencia, nuestros barrios, nuestro campo, constituye una responsabilidad irrenunciable», señaló Julia Ibáñez.

Sobre el CECOV, que fue Premio Smart City en Andalucía otorgado por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, Marco Muñoz recordó que «es ejemplo y es pionero en Andalucía». Como dato, en lo que va de año los operadores del CECOV gestionaron más de 11.000 avisos «lo que pone de relieve la confianza que genera en los ciudadanos, que cada vez utilizan más este importante recurso centrado en la prevención y resolución de delitos».

En palabras de la alcaldesa, «esta ampliación permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia, optimizar la coordinación entre administraciones y seguir incorporando tecnología al servicio de la seguridad de los ejidenses».

La eficacia del sistema de videovigilancia, que es pionero en la provincia, queda reflejada en los datos registrados durante el presente año. Hasta la fecha, la Policía Local ha gestionado más de 350 solicitudes de imágenes para investigaciones policiales.

Estas cifras representan un incremento del 55% respecto al mismo periodo del año 2025, un dato que confirma la utilidad de la videovigilancia tanto para la prevención como para el esclarecimiento de hechos delictivos. La estimación es alcanzar las 600 solicitudes antes de finalizar el año, consolidando el papel del CECOV como una herramienta esencial de apoyo a la labor policial.

La alcaldesa señaló que, junto a la profesionalidad, implicación y labor encomiable de nuestra Policía Local, «los resultados demuestran que estamos ante un sistema eficaz, que ayuda a resolver investigaciones, incrementa la capacidad preventiva y mejora la seguridad en todo el municipio, de ahí que sigamos trabajando en esta línea, en la modernización de nuestros recursos con el propósito de seguir garantizando la tranquilidad, la convivencia y el bienestar de vecinos».