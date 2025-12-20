El Ejido fue pionero en Andalucía al acoger desde 2018 la experiencia piloto de Oficina Judicial

El Ejido fue pionero en el año 2018 de la implantación del modelo de Oficinas Judicial. No obstante, al año siguiente se produjo una modificación ... legislativa que afectó a los partidos judiciales de más de cinco juzgados, como es el ejidense. En todo caso, en julio de este año, todo los partidos judiciales comarcales de Almería vivieron la entrada de la Ley deEficiencia Judicial, iniciándose su conversión en Tribunales de Instancia.

Sobre la experiencia más longeva, la de El Ejido, explica la secretaria coordinadora de Almería, María José Cañizares, que se ha visto un «buen funcionamiento» y pone como ejemplo que se «han reducido las ejecuciones en un 60%».

Por su parte, en Roquetas de Mar –donde recientemente se ha colocago la primera piedra de la futura sede judicial por parte de la Consejería de Justicia–, se ha observado en esta última mitad de año un incremento de la resolución, que provoca que se acumulen más notificaciones pendientes de atender.

Todavía estar por analizar la evolución del cambio de sistema aunque, según indica Cañizares, una de las ventajas es que con la forma organizativa de Secciones y Oficinas se podrá analizar de manera más eficaz el funcionamiento del sistema judicial en el territorio y, con ello, adoptar las medidas que se consideren necesarias.