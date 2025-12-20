Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido fue pionero en Andalucía al acoger desde 2018 la experiencia piloto de Oficina Judicial

La secretaria coordinadora de Almería, María José Cañizares, detalla que se ha visto un «buen funcionamiento» y pone como ejemplo que se «han reducido las ejecuciones en un 60%»

Alicia Amate

Almería

Sábado, 20 de diciembre 2025, 23:19

El Ejido fue pionero en el año 2018 de la implantación del modelo de Oficinas Judicial. No obstante, al año siguiente se produjo una modificación ... legislativa que afectó a los partidos judiciales de más de cinco juzgados, como es el ejidense. En todo caso, en julio de este año, todo los partidos judiciales comarcales de Almería vivieron la entrada de la Ley deEficiencia Judicial, iniciándose su conversión en Tribunales de Instancia.

