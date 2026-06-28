El Ejido a los pies de San Isidro Labrador

El Ejido vivió este domingo su último gran día de Fiestas Patronales en honor a San Isidro Labrador. Una jornada que contó con la apertura ... de la Feria del mediodía a las 13.00 horas, con la apertura del Recinto Ferial a las 19.00 horas (Feria inclusiva de 19.00 horas a 20.30 horas) y con dos eventos que cerraron los festejos de este año: la Solemne Misa Mayor y la posterior Procesión de San Isidro Labrador.

La solemne misa en honor a San Isidro Labrador dio comienzo a las 20.00 horas, y contó con la participación de la coral Local Callejón y la procesión que recorrió las calles del municipio, siendo uno de los actos más emotivos y multitudinarios de las fiestas. La imagen del Patrón recorrerá el centro de la ciudad - Calle Divina Infantita – Plaza de la Constitución – Carrera de San Isidro – Calle San Isidro – Carretera de Pampanico – Bulevar (Calle Alpujarra a Calle Lobero) – Calle Lobero- acompañada por cientos de fieles.

Cerrando así las fiestas de San Isidro, que se consolidan como una de las celebraciones más importantes del calendario local y como una herramienta fundamental para preservar las tradiciones, fortalecer los vínculos entre generaciones y seguir construyendo un espacio de encuentro para todos los ciudadanos.

Unas Fiestas en honor a San Isidro Labrador, Patrón de El Ejido y de los agricultores, que arrancaron el pasado miércoles con varios 'platos fuertes' como la apertura del recinto ferial, que se realizó a partir de las 19.00 horas, siendo ese miércoles y el jueves el Día del Niño y la Feria Inclusiva (de 19.00 horas a 21.00 horas).

También a las 19.00 horas, El Ejido vivió su tradicional Batalla de las Flores, una de las citas más esperadas por los ejidenses. En esta edición participaron siete carrozas infantiles y los tronos de las Reinas y Mister 2025 y 2026, acompañados por pasacalles interactivos 'Rum rum… trasto karts Cía XIP XAP Teatro' y 'Diminuts de La Fam Teatre', y la animación musical de las bandas de La Paz y Cristo del Amor. Como novedad, este año se duplicó el número de claveles repartidos durante el desfile, alcanzando las 5.000 unidades. A las 20.45 horas se realizaba el ya conocido como el reparto de los Libros de las Fiestas y abanicos en el Parque Municipal.

La primera jornada continuó con el reparto de programas de fiestas y abanicos en el Parque Municipal; la celebración del pregón municipal, a cargo de Gabriel Gómez Muñoz, conocido como 'Lico', empresario del sector de la imagen y profesional con más de 40 años de trayectoria en fotografía y vídeo. Una persona comprometida con su municipio.

Asimismo, el pregón de 'Lico' estuvo cargado de recuerdos personales y vivencias compartidas, repasando la evolución de El Ejido desde sus raíces agrícolas hasta convertirse en una ciudad moderna y dinámica, siempre ligada al esfuerzo y al trabajo de sus vecinos. Una transformación que ha testimoniado gráficamente a lo largo de los años.

«Mayores honores de la vida»

Durante su intervención, confesó que «ser pregonero de las fiestas de mi pueblo es uno de los mayores honores que me ha dado la vida. Nací en Cuatro Vientos, de las familias de los 'Pichotes' y de los 'Panzalegres' de Balerma, he tenido la suerte de ver cómo El Ejido ha pasado de ser un conjunto de cortijos y caminos de tierra a convertirse en una gran ciudad moderna, dinámica y llena de oportunidades, pero sin perder nunca esa esencia trabajadora y humilde que nos define».

La velada culminó con el espectáculo musical 'Rebobinando', un recorrido por los grandes éxitos del pop nacional e internacional acompañado por la Banda Sinfónica de El Ejido, bajo la dirección de Jesús Torrecllas. También esa noche fue la primera en la que las ocho casetas andaluza abrieron al público con una amplia oferta gastronómica.

El jueves, El Ejido contó con día de Feria del Mediodía, a las 13.00 horas, evento que hubo todos los días hasta el domingo, incluido. Por la tarde, sobre las 19.00 horas se abrió el recinto ferial, también estará abierto viernes, sábado y domingo a la misma hora. Mismamente, el jueves desde de las 23.00 horas se realizó el XXVIII Festival de Pirotecnia (evento que se prolongó el viernes y el sábado).

A su vez, la empresa de pirotecnia 'Valenciana S.L.' de Llanera de Ranes se alzó con la victoria del XXVIII Festival de Pirotecnia de El Ejido que se ha desarrollado con motivo de las Fiestas en honor a San Isidro Labrador. El espectáculo 'Lágrimas de Fuego' con el que consiguió quedar en el primer puesto se pudo disfrutar en la noche del viernes, previo al concierto de Fangoria, en el Parque Municipal. Las otras dos empresas que participaron en esta edición fueron 'Tamarit' con 'El Color de El Ejido' y Dragon con 'Fireter'.

Conciertos

El Parque Municipal de El Ejido se transformó la noche del viernes en una gigantesca pista de baile al aire libre para acoger el concierto de la mítica formación de pop electrónico Fangoria. La cita musical, programada como uno de los grandes platos fuertes de las Fiestas Patronales en honor a San Isidro Labrador, logró congregar a miles de personas llegadas desde todos los rincones de la comarca, desbordando las previsiones de asistencia en una velada marcada por la entrega absoluta de los espectadores.

Sobre el escenario ejidense, el carismático dúo compuesto por Alaska y Nacho Canut desplegó toda su fuerza visual y sonora con un espectáculo medido al milímetro que no dio tregua a los asistentes. El grupo ofreció un generoso recorrido por las canciones más célebres de su repertorio y de su trayectoria musical.

Tras la noche de pop electrónico que regaló la formación de Fangoria, el Parque Municipal ejidense volvió a transformarse este sábado en un hervidero de ritmo, energía y optimismo desbordante con la comparecencia en directo de Nil Moliner, uno de los artistas del panorama pop nacional con mayor volumen de ventas y reproducciones en la actualidad.

El concierto gratuito, programado como el gran evento central del fin de semana de las Fiestas Patronales en honor a San Isidro Labrador, superó todas las expectativas iniciales de asistencia y revalidó la capacidad de convocatoria de la localidad para atraer los espectáculos con mayor tirón comercial de los circuitos nacionales.

Mención especial merece el refuerzo de seguridad que contó el municipio debido a las Fiestas hasta el fin de las mismas. El Plan de Emergencia Municipal en fase de prealerta estuvo activo estos días con un despliegue prácticamente total del Cuerpo de Policía Local, Unidad de Prevención 092, Atestados de Tráfico, GOAP, Unidad de Convivencia Cívica, Puesto de Mando Avanzado en el Parque Municipal para los conciertos del viernes y sábado, Agrupación voluntaria de Protección Civil y ambulancia de soporte vital básico.

La Policía Local mantuvo presencia permanente en el recinto ferial y en todos los escenarios festivos y se adoptaron medidas de seguridad complementarias como barreras contra vehículos Pitagone antiembestida que neutralizan el acceso de vehículos y camiones en Avenida Arquitecto Pérez de Arenaza.