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El Ejido a los pies de San Isidro Labrador

El municipio disfruta de cinco días intensos llenos de conciertos, festival de pirotecnia y una procesión en honor al patrón

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La procesión de San Isidro Labrador fue el último evento de las Fiestas Patronales de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El Ejido vivió este domingo su último gran día de Fiestas Patronales en honor a San Isidro Labrador. Una jornada que contó con la apertura ... de la Feria del mediodía a las 13.00 horas, con la apertura del Recinto Ferial a las 19.00 horas (Feria inclusiva de 19.00 horas a 20.30 horas) y con dos eventos que cerraron los festejos de este año: la Solemne Misa Mayor y la posterior Procesión de San Isidro Labrador.

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