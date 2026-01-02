El Ejido participa en el Encuentro Provincial de Buenas Prácticas ERACIS+ 2025

La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, participó en el 'Encuentro Provincial de Buenas Prácticas ERACIS+ 2025 Almería' dirigido a personal técnico perteneciente a los ... equipos ERACIS+ de los servicios sociales comunitarios y de las Entidades del Tercer Sector que se desarrolló el pasado 30 de diciembre en el Salón de Actos de la delegación territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

El acto contó con la presencia del delegado Francisco González Bellido y con representantes de los ayuntamientos de la provincia que cuentan con programa ERACIS+. Desde El Ejido se abordó el proyecto de las 'Mesas Locales de Gobernanza'.

A su vez, Delia Mira resaltó que es «imprescindible avanzar hacia un modelo de intervención sostenible y capaz de generar cambios profundos. Los espacios de gobernanza creados en ERACIS+ son un logro colectivo que debe protegerse y seguir fortaleciéndose».

Por otro lado, el Ayuntamiento de El Ejido celebrado a finales de noviembre las II Jornadas ERACIS+, un encuentro que reunió a profesionales, entidades, administraciones, participantes y agentes comunitarios.

El alcalde, Francisco Góngora, clausuró esta jornada, que contó con la presencia de la edil de Servicios Sociales, Delia Mira y el concejal de Educación, Javier Rodríguez y que ha permitido analizar, compartir y comprender mejor cómo avanza ERACIS+ en las zonas desfavorecidas de Ejido Centro, Pampanico y Las Norias - San Agustín, constatando que esta estrategia va mucho más allá de los procedimientos o de los datos.

«Se está convirtiendo en una herramienta que transforma realidades, abre oportunidades y acompaña a las personas en procesos que cambian sus vidas». Uno de los puntos centrales del acto fue el reconocimiento al trabajo de los equipos profesionales de los equipos que intervienen en la zona ERACIS.