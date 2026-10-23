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El Ejido organiza el XXXIV Encuentro Estatal de Mujeres del Medio Rural para visibilizar el liderazgo femenino

Organizado por Ceres, bajo el lema 'Producimos. Decidimos. Y punto,' en el marco del Año Internacional de la Agricultora 2026

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Uno de los momentos del evento.

Javier Cortés

El Ejido

El XXXIV Encuentro Estatal de Mujeres del Medio Rural, organizado por la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (Ceres) los días 21 y 22 de ... octubre, con el lema 'Producimos. Decidimos. Y punto', reunió a representantes institucionales, profesionales del sector y mujeres del medio rural para analizar los retos de la igualdad, el liderazgo femenino y la participación de las agricultoras en la toma de decisiones. El encuentro se celebró en el marco del Año Internacional de la Agricultora 2026.

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El Ejido organiza el XXXIV Encuentro Estatal de Mujeres del Medio Rural para visibilizar el liderazgo femenino

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