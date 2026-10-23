El Ejido organiza el XXXIV Encuentro Estatal de Mujeres del Medio Rural para visibilizar el liderazgo femenino

El XXXIV Encuentro Estatal de Mujeres del Medio Rural, organizado por la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (Ceres) los días 21 y 22 de ... octubre, con el lema 'Producimos. Decidimos. Y punto', reunió a representantes institucionales, profesionales del sector y mujeres del medio rural para analizar los retos de la igualdad, el liderazgo femenino y la participación de las agricultoras en la toma de decisiones. El encuentro se celebró en el marco del Año Internacional de la Agricultora 2026.

La alcaldesa, Julia Ibáñez, participó en este encuentro, acompañando a la presidenta de Ceres, Inmaculada Idáñez. También estuvieron presentes Ramón Gil, director de la Estación Experimental de Las Palmerillas y el secretario general de Coag, Andrés Góngora.

Julia Ibáñez destacó que tuvo como objetivo «visibilizar el trabajo de generaciones de mujeres en la agricultura, en un modelo productivo que no se entendería sin su trabajo, esfuerzo, inteligencia y audacia. Ha servido para favorecer el intercambio de experiencias y promover una participación efectiva en las decisiones económicas, sociales y políticas que afectan al medio rural«.

Asimismo, Julia Ibáñez señaló que «hay que seguir avanzando hacia una mayor igualdad de oportunidades y reconocer el papel estratégico que desempeñan las agricultoras en la sostenibilidad, la innovación y el futuro del sector agroalimentario».

La programación comenzó este miércoles en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía con una ponencia marco sobre el papel de las mujeres en el futuro de la agricultura europea, a cargo de María Gafo Gómez-Zamalloa, jefa de la Unidad de Sostenibilidad Social de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea.

Posteriormente, se celebró una mesa redonda sobre la relación entre la Política Agraria Común (PAC) y la perspectiva de género. La jornada terminó con la presentación del programa 'Rompiendo silencios. Liderando cambios', de Inmaculada Idáñez, presidenta de CERES, antes de la puesta en común de las conclusiones.

Este jueves, la actividad se trasladó a la Estación Experimental Cajamar-Las Palmerillas, en El Ejido, donde las participantes pudieron conocer de primera mano proyectos de innovación aplicada a la agricultura, instalaciones y ensayos experimentales vinculados al desarrollo del sector.

La visita técnica dio paso a una mesa de experiencias dedicada a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, bajo el título 'De la ley a la realidad', en la que Juana Cruz Álvarez y José Antonio García Moreno compartieron su experiencia en este ámbito.

El Encuentro concluyó con el taller participativo de liderazgo 'Yo puedo. Juntas decidimos', impartido por la técnica en igualdad de género Carmen Pedrosa, y la clausura del encuentro.