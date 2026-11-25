El Ayuntamiento de El Ejido prosigue con sus actividades del Otoño Cultural contando en los próximos días con la visita guiada 'De guía una arqueóloga', ... un recorrido por los restos arqueológicos de Ciavieja que permite conocer de primera mano el valor histórico del enclave y el trabajo de investigación e interpretación del patrimonio. Una actividad que ya se hizo el pasado 24 de octubre, que se realizará el 28 de noviembre y también el 5 de diciembre.

La programación finalizará esta serie de actividades el sábado 12 de diciembre con el taller 'Con cálamo y pergamino. Felicitaciones de Navidad'. La propuesta se dividirá en dos partes: una introducción a la historia, fabricación y utilización de los instrumentos de escritura que se emplearán y una segunda fase práctica en la que los asistentes experimentarán con el cálamo y el pergamino para crear su propia tarjeta navideña.

Con estas iniciativas, el Otoño Cultural apuesta por una forma participativa de acercarse a la historia, especialmente entre el público infantil y familiar, para que puedan descubrir el pasado tocándolo, experimentándolo y jugando.

Programación

La programación combina recorridos temáticos por el yacimiento con actividades prácticas en las que los participantes podrán descubrir diferentes aspectos de la vida en la Antigüedad a través de la experimentación, la creatividad y el aprendizaje compartido. Una de las citas tuvo lugar el sábado 17 de octubre, con la visita-taller familiar 'Cultura servida en barro'. La actividad comenzó con una breve introducción a las diferentes formas y decoraciones de la cerámica ibérica.

A continuación, los asistentes pudieron poner en práctica lo aprendido reproduciendo motivos decorativos con pinceles, acercándose así a una de las manifestaciones más representativas de la cultura material de la época.

El calendario otoñal continuó el sábado 31 de octubre con la visita temática 'Arqueología de la muerte: ritos y prácticas funerarias', centrada en la zona de necrópolis del yacimiento. A través de este recorrido, los participantes podrán aproximarse a las creencias, los rituales y las prácticas funerarias de las sociedades antiguas desde una perspectiva arqueológica.