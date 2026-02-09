El Ejido organiza talleres para obtener el certificado digital, firma electrónica y un curso de costura
El Aula de Ocio realiza actividades en el municipio
J. C.
El Ejido
Lunes, 9 de febrero 2026, 00:52
El Aula de Ocio del área de Educación del Ayuntamiento de El Ejido inició el mes de febrero con una amplia propuesta de cursos y ... talleres con los que aprender y disfrutar del tiempo libre y los momentos de ocio en ámbitos muy variados.
Asimismo, entre las propuestas destacan el Taller de Costura II, que dirigirá la diseñadora Antonia Molina y que se desarrollará en el Centro de Asociaciones de Santa María del Águila. El taller tendrá una duración de unas 20 horas, divididas en ocho sesiones, que tendrán lugar los martes y jueves de 9.30 a 12.00 horas, desde el 10 de febrero.
Por su parte, el núcleo de Almerimar acoge el taller sobre 'Cómo obtener tu certificado digital y firma electrónica', que imparte Ana Belén Hernández, y que se lleva a cabo en la primera planta del Edificio La Estrella, en la Dársena 2 Conde de Barcelona. El taller cuenta con cinco horas de duración, dividida en dos sesiones, los viernes 6, ya realizada y la del 13 de febrero, entre las 17.00 horas y las 19.30 horas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión