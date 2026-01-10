El Ejido organiza un taller gratuito sobre prevención de la depresión en personas con Dolor Crónico

El Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, ha organizado un taller de carácter gratuito centrado ... en la prevención de la depresión en personas con dolor crónico y dirigido especialmente a personas que padecen este tipo dolencia, personas con lesión medular y fibromialgia, si bien está abierta a la población en general.

Una actividad que se llevará a cabo el próximo lunes 12 de enero a partir de las 10.00 horas en el edificio de Servicios Sociales, ubicado en la avenida Nicolás Salmerón.

El taller, dirigido e impartido por Juan José Olivencia, psicólogo del Centro de Salud de Ejido Norte, se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se lleva a cabo cada 13 de enero y con el que se trata de generar conciencia, reducir el estigma y promover la búsqueda de ayuda, ya que es una enfermedad mental grave que afecta a millones de personas.

Los interesados en asistir pueden obtener más información a través del correo electrónico discapacidadysalud@elejido.es.