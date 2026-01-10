El Ejido organiza un taller gratuito sobre prevención de la depresión en personas con Dolor Crónico
La actividad se llevará a cabo el próximo lunes 12 de enero a partir de las 10.00 horas en el edificio de Servicios Sociales
J. C.
El Ejido
Sábado, 10 de enero 2026, 02:57
El Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, ha organizado un taller de carácter gratuito centrado ... en la prevención de la depresión en personas con dolor crónico y dirigido especialmente a personas que padecen este tipo dolencia, personas con lesión medular y fibromialgia, si bien está abierta a la población en general.
Una actividad que se llevará a cabo el próximo lunes 12 de enero a partir de las 10.00 horas en el edificio de Servicios Sociales, ubicado en la avenida Nicolás Salmerón.
El taller, dirigido e impartido por Juan José Olivencia, psicólogo del Centro de Salud de Ejido Norte, se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se lleva a cabo cada 13 de enero y con el que se trata de generar conciencia, reducir el estigma y promover la búsqueda de ayuda, ya que es una enfermedad mental grave que afecta a millones de personas.
Los interesados en asistir pueden obtener más información a través del correo electrónico discapacidadysalud@elejido.es.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión