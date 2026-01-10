Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Imagen de un cartel informativo. IDEAL

El Ejido organiza un taller gratuito sobre prevención de la depresión en personas con Dolor Crónico

La actividad se llevará a cabo el próximo lunes 12 de enero a partir de las 10.00 horas en el edificio de Servicios Sociales

J. C.

El Ejido

Sábado, 10 de enero 2026, 02:57

El Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, ha organizado un taller de carácter gratuito centrado ... en la prevención de la depresión en personas con dolor crónico y dirigido especialmente a personas que padecen este tipo dolencia, personas con lesión medular y fibromialgia, si bien está abierta a la población en general.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

