El Ejido organiza una Mesa Permanente contra el 'bullying'
La Mesa Permanente para la prevención del suicidio se reúne para definir las acciones del segundo trimestre del año
J. C.
El Ejido
Viernes, 6 de marzo 2026, 15:00
La Mesa Permanente para la prevención del suicidio se ha reunido hace unos días en el edificio de Servicios Sociales para definir las actuaciones que ... se van a implementar de cara al segundo trimestre del año.
Estas reuniones se realizan con carácter bimensual y cuentan con la presencia de profesionales del Hospital de Poniente, Distrito Sanitario, Colegio de Psicólogos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, representantes de asociaciones de adicciones, discapacidad y salud mental, enfermeras de centros educativos y Fapace.
María del Mar Martínez, concejal de Discapacidad, ha detallado que la finalidad es «coordinar esfuerzos, compartir información y planificar acciones en materia de prevención para favorecer la promoción del bienestar y de la salud mental».
Durante el encuentro se han abordado diferentes temas como la campaña que se va a impulsar sobre esta materia en marzo desde el Ayuntamiento bajo el lema 'Del silencio al grito. Hablemos'. «El objetivo es sensibilizar a la población general a buscar ayuda cuando no podemos gestionar de forma adecuada diferentes acontecimientos de la vida».
También se va a poner especial atención en la campaña para recordar el Día Internacional contra el Bullying y se están promoviendo actividades en torno a la formación y empleo y el ocio y la cultura. Igualmente, el Ayuntamiento continúa apostando por los Talleres municipales de cerámica y jardinería con personas derivadas desde Salud Mental que favorecen el bienestar diario de las personas que acuden a ellos, fomentan las relaciones sociales, generan y consolidan vínculos, previenen recaídas y estabilizan su ánimo.
María del Mar Martínez ha explicado que «es de vital importancia concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre esta realidad y coordinar con otras administraciones actividades con las que dar difusión de los recursos con los que cuenta el municipio para ayudar tanto a las personas con conductas suicidas o autolíticas como a las personas de su entorno».
