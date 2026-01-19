El Ejido organiza una charla gratuita sobre educación sexual para todas las familias

La unidad de Juventud, Educación y Participación del Ayuntamiento de El Ejido prevé para el próximo 21 de enero a las 17.30 horas una ... nueva charla gratuita sobre 'Educación Sexual para las familias bajo el título ¿Por dónde empezar?.

Esta charla va a estar impartida por el sexólogo Jesús Alonso en el Espacio Murgijoven y va a ofrecer contenidos que van a girar en torno a la sexualidad y vida, redes sociales, recursos para hablar en familia e infancia y adolescencia. También se va a abordar la afectividad desde una perspectiva de género, el buen trato en las relaciones desde el respeto, la confianza, la seguridad o la igualdad, las LGTBI-fobias, los cánones de belleza, modelos amorosos sanos versus modelos amorosos insanos y la violencia contra la mujer.

El concejal de Juventud y Educación, Javier Rodríguez, resaltó «la importancia de llevar a cabo estos talleres para concienciar sobre la influencia de las redes sociales en la sexualidad, la salud sexual y el autocuidado, la responsabilidad afectiva, la diversidad sexual o igualitaria y las relaciones sanas». Asimismo, para asistir a la charla de este próximo miércoles no se requiere inscripción previa.