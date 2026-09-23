Ejido Norte celebra un hito con la inauguración de su nuevo pabellón

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y el presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, inauguraron este miércoles el nuevo ... Pabellón y Centro de Usos Múltiples de Ejido Norte.

Este nuevo edificio deportivo es fruto del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de El Ejido y la Diputación de Almería y contó con un presupuesto de más de 2,6 millones de euros.

El acto de inauguración contó con la presencia de ediles del equipo de Gobierno, de la Corporación Municipal, diputados provinciales, el párroco de la Iglesia de San Isidro Labrador, Alexander Estupiñán, presidentes de las Juntas Locales, clubes deportivos de El Ejido, representantes de tejido asociativo de Ejido Norte, personal docente de los centros educativos de la zona y representantes de la empresa constructora, Trafisa.

El acto comenzó con el corte de cinta, se descubrió la placa inaugural y se hizo un recorrido por las instalaciones. Además, contó con una exhibición del Club Indalrítmica Murgis. La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, detalló que «abrimos las puertas de un nuevo pabellón deportivo que viene a responder a una necesidad real de nuestro municipio y que amplía y mejora nuestra red de instalaciones deportivas».

«Una infraestructura moderna, funcional y preparada para ser utilizada cada día por nuestros clubes, nuestros deportistas, nuestros jóvenes, nuestros mayores y nuestras familias», explicó la regidora municipal.

Ibáñez agradeció de manera especial «la colaboración de la Diputación Provincial de Almería y de su presidente, gracias por estar al lado de El Ejido y por hacerlo con hechos, con proyectos y con inversiones».

«Este Pabellón es un buen ejemplo de lo que conseguimos cuando las administraciones somos capaces de trabajar juntas con un objetivo común: mejorar los servicios que reciben nuestros ciudadanos».

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, afirmó que «este gran municipio suma hoy una nueva y moderna instalación deportiva que principalmente disfrutarán los menores de las Escuelas Deportivas Municipales. Con este pabellón se da una eficaz respuesta a las necesidades de más y mejores espacios deportivos para un municipio que no para de crecer. Un crecimiento poblacional al que desde las instituciones debemos dar respuesta con proyectos como este que hacen ciudad, comarca y provincia y que promueven y facilitan la actividad física y deportiva entre la ciudadanía en unas instalaciones de primer nivel».

Asimismo, García Alcaina recordó que la «fluida y excelente» colaboración institucional entre Diputación y Ayuntamiento se materializa en otros grandes proyectos para El Ejido como su futuro Complejo Deportivo de Almerimar.

«Diputación es la principal aliada de los 103 municipios para que puedan seguir mejorando y creciendo en infraestructuras y servicios de calidad consolidando el desarrollo y prosperidad de nuestra tierra. Con este objetivo seguiremos haciendo de El Ejido y de toda la provincia de Almería un lugar cada día mejor para vivir», concluyó el presidente.

Infraestructura

El nuevo Centro de Usos Múltiples y Pabellón Deportivo de Ejido Norte cuenta con una superficie construida de 2.397 metros cuadrados, distribuida en dos plantas, sobre una parcela municipal de más de 3.600 metros cuadrados.

El primero alcanza una altura exterior aproximada de 9,5 metros y tiene una planta baja donde se ubican diversos espacios como el acceso principal, punto de atención, el distribuidor por el que se accede a una sala multiusos, vestuarios, almacén, aseos adaptados, despacho de administración, escaleras, ascensor para diez personas y cuartos de instalaciones.

La planta alta está conformada por tres salas multiusos para actividades dirigidas, comunicadas por un distribuidor y con acceso interior. Además, se incorporan aperturas longitudinales tanto en planta baja como en alta y seis lucernarios fijos para garantizar una iluminación natural y por lo tanto menor consumo eléctrico.

El segundo volumen está destinado a la pista deportiva que tiene una superficie de casi 1.100 m2, vestuarios, aseos, almacén y zona de graderío en planta alta con capacidad para casi 200 personas. Este volumen es el de mayor dimensión ya que cuenta con una altura de 11 metros en el exterior y de 7,5 metros en el interior, que se aporta una imagen visualmente moderna e innovadora al edificio.

Se trata de un espacio polivalente, multifuncional y que dispone de todos los equipamientos, que podrá acoger además de actividades deportivas, otras de carácter lúdico, social y cultural.

La alcaldesa resaltó que más de 5.000 personas participan en el programa municipal de deportes y ha subrayado la importancia del deporte «como herramienta para unir y para fomentar la convivencia, la integración y la cohesión social. Es una de las mejores maneras de encontrarnos, de compartir, de descubrir todo lo que nos une y de fortalecer esa identidad común que nace de sentirnos parte de El Ejido».

Ibáñez señaló que desde el Ayuntamiento «seguiremos apostando y trabajando para que El Ejido siga avanzando». Julia Ibáñez concluyó recordando que «dentro de poco será también una realidad el nuevo Pabellón de Almerimar, otra infraestructura muy necesaria para un núcleo que sigue creciendo y que necesita que sus servicios y equipamientos crezcan con él».