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Ejido Norte celebra un hito con la inauguración de su nuevo pabellón

Este edificio, de más de 2,6 millones, es fruto del convenio de Diputación y Consistorio ejidense

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El presidente de la Diputación, José García Alcaina y la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, visitan el nuevo centro.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y el presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, inauguraron este miércoles el nuevo ... Pabellón y Centro de Usos Múltiples de Ejido Norte.

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