El Ejido modernizará Las Plazas El Limonar de San Agustín y Clotilde de Las Norias

El Ayuntamiento llevará a cabo un importante proyecto de regeneración y rehabilitación urbana en la Plaza El Limonar de San Agustín y en la plaza ... ubicada en la calle Clotilde de Las Norias, con una inversión total estimada de 240.026,97 euros.

La Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación de ambas actuaciones que tiene como finalidad mejorar la funcionalidad, accesibilidad y calidad ambiental de ambos espacios públicos mediante la renovación de zonas verdes, mobiliario urbano, alumbrado y sistemas de riego, además de incorporar medidas encaminadas a favorecer la sostenibilidad y la conectividad digital.

El alcalde, Francisco Góngora, ha valorado que «estas actuaciones responden al compromiso del equipo de gobierno de seguir modernizando plazas y espacios públicos para convertirlos en lugares más amables, accesibles y seguros para todos los vecinos». Asimismo, ha subrayado que «apostamos por entornos urbanos más sostenibles, con mayor presencia de vegetación, zonas de sombra y equipamientos que fomenten la convivencia y el disfrute ciudadano».

En la Plaza El Limonar de San Agustín, ubicada entre las calles Naranja, Pomelo y Huerto, se actuará sobre una superficie de 1.805 metros cuadrados de los casi 2.870 metros cuadrados con los que cuenta este espacio triangular destinado a zonas verdes y sistema local público.

Entre las principales mejoras previstas destaca la revalorización de los parterres mediante pavimentación con baldosas prefabricadas de hormigón y la incorporación de nueva vegetación, además de la renovación de acerados deteriorados para homogeneizar el entorno y mejorar la accesibilidad.

Asimismo, se conservarán los dos ejemplares de ficus existentes y se plantarán 21 nuevos árboles de la especie Bauhinia Purpurea, incrementando notablemente las zonas de sombra y el confort térmico de la plaza. También se renovará el mobiliario urbano con nuevos bancos accesibles, papeleras y una fuente bebedero-adaptada.

La intervención contempla además la instalación de un sistema de riego eficiente, así como la sustitución de un punto de luz por una nueva columna de 10 metros con proyectores. Del mismo modo, se dejará ejecutada una preinstalación para la futura incorporación de conexión WiFi.

Por otro lado, la actuación prevista en la plaza de la calle Clotilde de Las Norias abarcará una superficie de 536 metros cuadrados dentro de un espacio público de más de 1.000 metros cuadrados situado entre las calles Clotilde, Pichón y Paloma.

En este caso, se llevará a cabo el embellecimiento de los parterres existentes, que albergan 20 árboles de la especie Ficus que serán conservados, mediante la incorporación de grava y nueva vegetación para mejorar tanto la estética como la permeabilidad del espacio.

Además, se renovará el mobiliario urbano y el alumbrado público con la sustitución de las luminarias existentes por nuevas luminarias LED de mayor eficiencia energética y se procederá al pintado de las columnas actuales para mejorar la imagen del entorno.

La plaza contará también con un nuevo sistema de riego adaptado tanto para el arbolado existente como para las nuevas zonas verdes, garantizando su óptimo mantenimiento. A ello se suma la ejecución de una preinstalación para un futuro punto de acceso WiFi que permitirá dotar al espacio de conectividad digital.