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El Ejido modernizará Las Plazas El Limonar de San Agustín y Clotilde de Las Norias

La actuación tendrá una inversión para renovar zonas verdes, mejorar el alumbrado y el mobiliario

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Imagen de la Junta de Gobierno celebrada este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido.
Imagen de la Junta de Gobierno celebrada este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento llevará a cabo un importante proyecto de regeneración y rehabilitación urbana en la Plaza El Limonar de San Agustín y en la plaza ... ubicada en la calle Clotilde de Las Norias, con una inversión total estimada de 240.026,97 euros.

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