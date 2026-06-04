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El Ejido moderniza sus playas con nuevas pérgolas, pasarelas y zona de baño adaptado

Góngora destaca que «la inversión supera los 129.400 euros en infraestructuras y equipamientos que mejorarán la calidad de los servicios y la comodidad de los bañistas»

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La Junta de Gobierno celebrada en el Ayuntamiento de El Ejido.
La Junta de Gobierno celebrada en el Ayuntamiento de El Ejido. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno aprobó la mañana de este jueves una batería de licencias, actuaciones e inversiones que permitirán reforzar los servicios municipales, mejorar las ... infraestructuras y avanzar en la modernización de los espacios públicos.

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