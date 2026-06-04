El Ejido moderniza sus playas con nuevas pérgolas, pasarelas y zona de baño adaptado

La Junta de Gobierno aprobó la mañana de este jueves una batería de licencias, actuaciones e inversiones que permitirán reforzar los servicios municipales, mejorar las ... infraestructuras y avanzar en la modernización de los espacios públicos.

Entre los asuntos más destacados figura la adjudicación del contrato de suministro de equipamiento de playa, que contempla la instalación de cuatro nuevas pérgolas de sombra con tarima, por un importe total de 20.814 euros; la adquisición de pasarelas articuladas de madera, por 26.956 euros; un módulo de aseos de dos cabinas por 12.584 euros; juegos de banderas para señalización del estado del mar por 620 euros; una nueva zona de baño adaptado por 41.997 euros; y dos vehículos tipo quad transformados para labores policiales y de vigilancia en playas por 26.499 euros.

La inversión global destinada a este equipamiento supera los 129.400 euros y «permitirá reforzar los servicios que se ofrecen en nuestras playas, mejorando tanto la comodidad de los usuarios como la calidad, accesibilidad y la capacidad de respuesta de los servicios de vigilancia y seguridad de la costa ejidense de cara a la temporada estival», explicó el alcalde, Francisco Góngora.

En materia de infraestructuras urbanas, se dio luz verde al expediente de contratación para la sustitución de luminarias de descarga de alta potencia en distintos puntos del término municipal. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 120.998 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas.

El proyecto contempla la renovación de 216 luminarias y cajas de conexiones, así como la instalación de 2.160 metros de conductor eléctrico, mejorando la eficiencia energética y la calidad del alumbrado en zonas como Venta Vieja-Murgi, Avenida Ronda del Oeste, Camino Los Majales, calle Hortalizas, calle Luca de Tena, Camino Puesto Rubio, calle Barlovento, calle Borda y Avenida País Vasco.

Otro de los puntos destacados fue la adjudicación de las obras para la construcción de nuevos nichos y columbarios en el cementerio de Balerma por un importe de 488.295 euros. Góngora recordó que «este proyecto permitirá dar respuesta a la demanda de enterramientos estimada para los próximos 18 años».

La intervención contempla la creación de 376 nuevos nichos y 35 columbarios, además de un almacén y aseos adaptados. Asimismo, se desarrollará una nueva plaza con una jardinera central que servirá como espacio para el esparcimiento de cenizas, integrando un entorno respetuoso y funcional.

Por otra parte, se aprobó la aportación complementaria del Ayuntamiento al Consorcio de Extinción de Incendios del Poniente Almeriense correspondiente al ejercicio 2026, por importe de 364.040 euros. Esta cantidad se suma a los 2.275.000 euros ya aprobados anteriormente, elevando la aportación municipal total para este ejercicio hasta los 2.639.040 euros. Igualmente, se aprobó la aportación al Consorcio de Transporte Metropolitano de Almería correspondiente al ejercicio 2026, que asciende a 41.040 euros.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha adjudicado el suministro de una furgoneta transformada y equipada para la Policía Local, por un importe de 76.846 euros. Este nuevo vehículo permitirá mejorar los recursos materiales de los agentes y reforzar la prestación del servicio de seguridad ciudadana.

Y en materia educativa, se autorizó y comprometió el gasto de 10.000 euros correspondiente a la anualidad de 2026 del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Universidad de Almería para el desarrollo del Programa Universidad de Mayores en el municipio.

Además, se dio el 'ok' a la prórroga por seis meses del contrato para el suministro de alimentos y productos de primera necesidad destinados a los programas municipales de ayudas de emergencia social y ayudas económico-familiares. Para garantizar la continuidad de esta prestación se aprobó un gasto de 45.000

En esta sesión de este jueves también se aprobó la tramitación del expediente de contratación de adecuación del antiguo Mercado de Abastos de Santa María del Águila y transformación en un Centro de Usos Múltiples que permitirá ampliar las actividades culturales, sociales y vecinales del municipio.

El proyecto, con una inversión aproximada de 705.328 euros y un plazo de ejecución de diez meses, actuará en una superficie de 512 metros cuadrados para la configuración de cuatro aulas principales, incluyendo un espacio flexible, un taller de cocina, una sala polivalente y un área para conferencias, además de despacho, aseos accesibles y diversas zonas de carácter técnico.

Por último, se dio el visto bueno al inicio de la tramitación de contratación de los servicios de consultoría y asistencia técnica para caminos rurales para la redacción de proyectos de mejora de estas vías en todo el término municipal.