La actuación tendrá una longitud total de 3,5 kilómetros y contempla intervenciones diferenciadas. IDEAL

El Ejido mejorará los enlaces 409 y 411 para descongestionar tráfico

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudica por 14,3 millones de euros las obras de los enlaces

J. C.

El Ejido

Sábado, 21 de febrero 2026, 12:02

Comenta

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado el contrato para la mejora de los enlaces 409 (820 Copo) y 411 (818 Las Norias) ... de la Autovía A-7. Se trata, como ha señalado el alcalde, «de una reivindicación histórica. Desde 2011 he venido solicitando reiteradamente al Estado la remodelación de los debido a sus deficientes condiciones de circulación, el incremento constante del tráfico —especialmente de vehículos pesados— y los problemas recurrentes de retenciones y accidentalidad que se producen diariamente en estos accesos estratégicos».

