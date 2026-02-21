El Ejido mejorará los enlaces 409 y 411 para descongestionar tráfico

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado el contrato para la mejora de los enlaces 409 (820 Copo) y 411 (818 Las Norias) ... de la Autovía A-7. Se trata, como ha señalado el alcalde, «de una reivindicación histórica. Desde 2011 he venido solicitando reiteradamente al Estado la remodelación de los debido a sus deficientes condiciones de circulación, el incremento constante del tráfico —especialmente de vehículos pesados— y los problemas recurrentes de retenciones y accidentalidad que se producen diariamente en estos accesos estratégicos».

La actuación, que cuenta con un presupuesto total de 14,3 millones de euros, ha tenido un proceso administrativo largo desde que arrancó en 2017 con la licitación del proyecto hasta la adjudicación en este febrero de 2026.

El enlace 411 canaliza el tráfico hacia Ejido Este, Santa María del Águila, Las Norias y La Mojonera, mientras que el enlace 409 da acceso a Ejido Centro, Almerimar, el Hospital Universitario Poniente, el Centro Comercial Copo y el Centro Integral de Mercancías, soportando ambos una elevada intensidad de tráfico.

La actuación tendrá una longitud total aproximada de 3,5 kilómetros y contempla intervenciones diferenciadas en ambos enlaces:

En el enlace 409 (Copo – Ejido Centro / Almerimar) se va a llevar a cabo un aumento y mejora de las plataformas de las glorietas existentes; la ampliación del paso superior sobre la autovía mediante la construcción de una nueva estructura paralela, que contará con dos carriles por sentido, carril bici e itinerarios peatonales seguros. Además, de la duplicación del ancho de los ramales de deceleración y segregación de los giros a la derecha para aumentar la capacidad de salida de la autovía.

En el enlace 411 (Las Norias – Santa María del Águila) se va a transformar este acceso sur a un esquema tipo diamante con pesas, construcción de dos nuevas glorietas cerradas, una al norte y otra al sur, con la reordenación de las intersecciones existentes y la conversión de los carriles de cambio de velocidad de tipo directo a tipo paralelo, dotándolos de mayor longitud y seguridad.

El alcalde ha anunciado que «de forma paralela a las obras estatales, el Ayuntamiento de El Ejido trabaja en la licitación de una asistencia técnica para estudiar y proponer mejoras de tráfico en el entorno del enlace 409, con el objetivo de descongestionar los nodos críticos, reducir tiempos de espera en horas punta y mejorar la accesibilidad al Hospital Universitario Poniente y a las áreas comerciales».

Entre las actuaciones en estudio se incluyen mejoras en glorietas clave, accesos prioritarios para emergencias sanitarias, posibles pasos a distinto nivel, ampliación de pasos inferiores para peatones y ciclistas, creación de carriles bici y vías de servicio que permitan separar el tráfico local del tráfico de largo recorrido.

Un eje estratégico para el Poniente almeriense

«La coordinación entre las actuaciones del Ministerio y las iniciativas municipales permitirá que el enlace 409 deje de ser un punto de congestión y riesgo, convirtiéndose en un eje de distribución moderno, seguro y eficiente, acorde a la importancia económica, sanitaria y logística del municipio de El Ejido y de todo el Poniente almeriense».