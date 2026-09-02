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El Ejido mejora los entornos de centros escolares de cara a la vuelta al cole

Estos trabajos permiten mejorar la visibilidad de las marcas viales y favorecer la circulación

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Un momento de los trabajos de mejora.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido está llevando a cabo trabajos de mejora de la señalización horizontal en los entornos de los centros educativos del municipio ... con el objetivo de reforzar la seguridad vial y peatonal de cara al inicio del curso escolar 2026/27.

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