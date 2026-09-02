El Ejido mejora los entornos de centros escolares de cara a la vuelta al cole

El Ayuntamiento de El Ejido está llevando a cabo trabajos de mejora de la señalización horizontal en los entornos de los centros educativos del municipio ... con el objetivo de reforzar la seguridad vial y peatonal de cara al inicio del curso escolar 2026/27.

Las actuaciones se desarrollan antes de la vuelta de los alumnos a las aulas y contemplan el repintado y la reposición de pasos de peatones, 'ceda el paso', señalización de 'stop' y prohibiciones de estacionamiento.

Estos trabajos, que se ejecutan en el exterior de los centros educativos, permitirán mejorar la visibilidad de las marcas viales y favorecer una circulación más segura para peatones y conductores, especialmente en los momentos de entrada y salida de los colegios, cuando se concentra una mayor afluencia de escolares y familias.

Las actuaciones forman parte del Plan de Acondicionamiento y 'puesta a punto' de los centros educativos que el Ayuntamiento desarrolla antes del comienzo del curso, junto a otras tareas de mantenimiento como pintura, poda, mejora de la iluminación y pequeñas obras de adecuación.

Estos trabajos se refuerzan durante los meses de verano, aprovechando la reducción del tráfico y la ausencia de actividad escolar.