El Ejido marca la hoja de ruta para su crecimiento en las próximas décadas con el nuevo PGOM y POU

l Ayuntamiento de El Ejido dio este jueves un paso decisivo para dotar al municipio de un nuevo modelo de planificación urbanística con la aprobación ... del expediente de contratación y la apertura de la licitación para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para el suelo rústico y Plan de Ordenación Urbana (POU) para el suelo urbano.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, destacó que «es necesario contar con estos documentos de carácter estratégico cuyo objetivo es que el futuro modelo urbano de El Ejido responda a las necesidades, prioridades y visión de quienes viven y desarrollan su actividad en el municipio».

El planeamiento urbanístico con el que actualmente se gestiona el municipio tiene su origen en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente en 2002, posteriormente sometido a una revisión-adaptación a la antigua LOUA, aprobada definitivamente en enero de 2009.

Desde entonces se produjeron numerosas modificaciones, innovaciones y actualizaciones, pero el modelo general continúa respondiendo a unas previsiones de crecimiento demográfico y económico que corresponden a otro momento que ha cambiado sustancialmente.

De hecho, las previsiones originales estaban vinculadas a un horizonte temporal que alcanzaba aproximadamente hasta 2020, «por lo que resulta necesario disponer ahora de una planificación capaz de responder a la realidad actual y a los retos de las próximas décadas», resaltó la regidora ejidense.

Características

El nuevo modelo debe abordar de manera conjunta la realidad de los distintos núcleos de población; la relación entre los espacios urbanos; la agricultura; las necesidades de vivienda; los equipamientos públicos; las infraestructuras; las comunicaciones; los espacios libres; el paisaje y la protección ambiental.

«Por ello, el nuevo planeamiento debe ser una herramienta para ordenar la realidad existente y anticiparse a las necesidades futuras, no simplemente una actualización administrativa del documento anterior, aprovechando las oportunidades que tiene El Ejido y teniendo en cuenta las características territoriales y económicas», explicó Julia Ibáñez.

Al mismo tiempo, debe facilitar el desarrollo de nuevas actividades económicas, comerciales, empresariales, logísticas, turísticas y de servicios allí donde sean compatibles con el modelo territorial. A su vez, el nuevo PGOM, además, debe servir también para reservar y ordenar aquellos espacios que El Ejido pueda necesitar en el futuro para sus grandes equipamientos e infraestructuras.

Entre las cuestiones que ya se han identificado se encuentran, entre otras, la posible delimitación y ordenación de ámbitos vinculados al parque forestal, cementerio, hospital, suelo universitario o de formación, nuevos espacios deportivos y la Cañada Cabriles como espacio ambiental y relacionado con la gestión de pluviales.

La planificación permitirá así pasar de una visión basada exclusivamente en resolver las necesidades inmediatas a una estrategia de municipio a medio y largo plazo.

Es por ello que Julia Ibáñez destacó que «con la licitación del nuevo PGOM y POU, el municipio tendrá una hoja de ruta y una planificación definida para los próximos 20 o 30 años: un planeamiento para que El Ejido pueda seguir creciendo y desarrollarse, pero de una manera ordenada, equilibrada, moderna, sostenible, segura jurídicamente y adaptada a la realidad de El Ejido».

Por último, desde el Ayuntamiento de El Ejido se considera fundamental que el nuevo planeamiento no se redacte de espaldas a los ejidenses. El proceso contempla la participación ciudadana desde las primeras fases, de manera que vecinos, colectivos, profesionales, organizaciones empresariales, agricultores, asociaciones y demás agentes sociales puedan trasladar sus necesidades y propuestas.

El documento de Avance será sometido a consulta pública y se habilitarán herramientas específicas de participación para que las aportaciones puedan incorporarse desde el inicio del proceso.