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El Ejido marca la hoja de ruta para su crecimiento en las próximas décadas con el nuevo PGOM y POU

El nuevo modelo debe abordar de manera conjunta la realidad de los distintos núcleos de población; la relación de los espacios urbanos; la agricultura intensiva; las necesidades de vivienda; los equipamientos públicos e infraestructuras, entre otros

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Un momento de la celebración de la Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

l Ayuntamiento de El Ejido dio este jueves un paso decisivo para dotar al municipio de un nuevo modelo de planificación urbanística con la aprobación ... del expediente de contratación y la apertura de la licitación para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para el suelo rústico y Plan de Ordenación Urbana (POU) para el suelo urbano.

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