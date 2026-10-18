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El Ejido mantiene el Plan de Emergencias Municipal y la alcaldesa pide prudencia ante las fuertes lluvias

La primera edil ha pedido máxima prudencia a los habitantes de la localidad, dado que el municipio continúa bajo aviso amarillo

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La alcaldesa, en un recorrido por el término municipal para comprobar los daños de las lluvias del sábado.

Europa Press

Almería

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha comunicado este domingo que se mantiene activado el Plan de Emergencias Municipal ante la previsión por lluvias ... y tormentas emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), motivo por el que la primera edil ha pedido máxima prudencia a los habitantes de la localidad.

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