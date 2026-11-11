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El Ejido da luz verde a las obras de conservación y mejora de la Torre de Balerma

La Junta de Gobierno aprobará mañana la ejecución del proyecto que permitirá reparar los revestimientos exteriores e interiores, consolidar elementos constructivos y frenar el deterioro provocado por el paso del tiempo

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Imagen de la Torre de Balerma.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno da luz verde a las obras de mejora y reparación del revestimiento externo de la Torre de Balerma con el objetivo ... de garantizar su conservación, consolidar sus elementos constructivos y frenar el deterioro que presenta como consecuencia del paso del tiempo y de su exposición al ambiente marino.

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