El Ejido da luz verde a las obras de conservación y mejora de la Torre de Balerma

La Junta de Gobierno da luz verde a las obras de mejora y reparación del revestimiento externo de la Torre de Balerma con el objetivo ... de garantizar su conservación, consolidar sus elementos constructivos y frenar el deterioro que presenta como consecuencia del paso del tiempo y de su exposición al ambiente marino.

El proyecto, que contempla un presupuesto de ejecución de 124.843 euros se enmarca en el compromiso del equipo de Gobierno de conservar y mantener el patrimonio histórico y arquitectónico del municipio.

La Torre de Balerma es uno de los monumentos más emblemáticos de El Ejido y está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, dentro del Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. Cuenta, además, con un nivel de protección integral en el catálogo arqueológico del PGOU municipal.

Fue edificada a mediados del siglo XVIII y ha sido objeto de distintas intervenciones de rehabilitación, pero actualmente tiene un deterioro evidente que hace necesaria esta nueva intervención para asegurar su preservación.

El proyecto contempla, como actuación principal, la reparación del revestimiento exterior mediante la retirada manual de la capa superficial de mortero deteriorado. Posteriormente, se realizará la limpieza de los paramentos y se aplicarán nuevas capas de regularización y acabado con morteros de cal resistentes a las sales marinas y compatibles con las características constructivas del monumento.

También se intervendrá en el revestimiento interior de la planta baja, que presenta humedades y reparaciones puntuales. Para ello se utilizará el mismo sistema de revestimiento previsto en el exterior, favoreciendo la transpiración de los muros y la evaporación de la humedad acumulada.

La actuación incluye, además, la reparación de grietas y la sustitución de algunos peldaños de la escalera interior que presentan desperfectos por la corrosión de sus armaduras, así como actuaciones de mantenimiento en las carpinterías metálicas y de madera, cerrajería y elementos complementarios. En materia de iluminación, se sustituirán los focos existentes en el foso por nuevos equipos LED, así como las luminarias de emergencia y las de la planta baja y la iluminación exterior.

Otra de las intervenciones previstas será la sustitución de las pilonas metálicas y cadenas que delimitan el espacio de la torre y de los cañones situados en sus inmediaciones. Estos elementos presentan, igualmente, un avanzado estado de deterioro debido a la exposición al ambiente marino y requieren continuas sustituciones.

En su lugar se instalarán pilonas de piedra natural de mármol travertino rojo Alhama, un material elegido por su integración estética con el entorno y porque es el mismo que se utilizó hace 25 años en las bases de los cañones y en la base de la estatua del Pescador, que mantienen un buen estado de conservación. Las nuevas pilonas se colocarán sobre una base de mármol travertino del mismo material, aprovechando el muro de hormigón existente para garantizar su estabilidad y consistencia.

Los trabajos se desarrollarán bajo el criterio de mínima actuación, limitándose a las operaciones necesarias para garantizar la estabilidad, protección e integridad del inmueble. El proyecto prioriza el uso de materiales compatibles y adecuados a sus características, preservando su imagen original y respetando tanto el valor histórico del monumento como su entorno.

En la actualidad, la Torre de Balerma acoge exposiciones temporales, actividades culturales, visitas turísticas y actos institucionales, contribuyendo a la difusión y puesta en valor del patrimonio histórico del municipio.