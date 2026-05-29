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El Ejido da luz verde a actuaciones de refuerzo de los servicios municipales

El Ayuntamiento aprueba el inicio de la contratación del servicio de quince carpas, baños y sombreado para el recinto ferial de las Fiestas en Honor a San Isidro

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Un momento de la celebración de la Junta de Gobierno celebrada en el Ayuntamiento de El Ejido.
Un momento de la celebración de la Junta de Gobierno celebrada en el Ayuntamiento de El Ejido. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno Local y el Consejo de DUE, en sus sesiones celebradas este jueves, aprobaron el expediente de contratación del servicio de alquiler, ... montaje y desmontaje de carpas para el recinto ferial con motivo de las Fiestas en Honor a San Isidro 2026, que se celebrarán del 24 al 28 de junio.

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