El Ejido da luz verde a actuaciones de refuerzo de los servicios municipales

La Junta de Gobierno Local y el Consejo de DUE, en sus sesiones celebradas este jueves, aprobaron el expediente de contratación del servicio de alquiler, ... montaje y desmontaje de carpas para el recinto ferial con motivo de las Fiestas en Honor a San Isidro 2026, que se celebrarán del 24 al 28 de junio.

Esta actuación permitirá dotar al recinto en la Avenida Arquitecto Pérez de Arenaza de las infraestructuras necesarias para el correcto desarrollo de una de las celebraciones más importantes y multitudinarias del municipio. El presupuesto base de licitación es de 70.785 euros para un total de 15 carpas, dos baños y un baño adaptado y suministro de sistema de sombreado fijo con lona en la plaza central.

Asimismo, este jueves también quedó aprobado el expediente de contratación para la prestación de los servicios de pirotecnia y realización de castillos artificiales organizados por el Ayuntamiento, con el objetivo de garantizar el desarrollo de los distintos espectáculos pirotécnicos incluidos en la programación festiva y de eventos en El Ejido y todos sus núcleos. El presupuesto base de licitación asciende a 86.577 euros y tendrá una duración de un año.

Vehículos

Por otra parte, se aprobó el expediente de contratación de los seguros destinados a cubrir los riesgos derivados del uso de los vehículos que integran la flota municipal del Ayuntamiento y del Instituto Municipal de Deportes, con una dotación de 45.000 euros.

Otro de los puntos aprobados fue el expediente de contratación para el suministro y los servicios necesarios destinados a la publicidad exterior de las actividades organizadas por el área de Cultura, así como para las campañas institucionales del propio Consistorio y sus organismos autónomos en distintos soportes publicitarios, incluidos los soportes PIAS.

El presupuesto base de licitación asciende a 173.865 euros para un periodo de dos años, distribuidos en tres lotes: publicidad impresa de pequeño formato: publicidad exterior de gran tamaño; y publicidad exterior en soportes publicitarios PIAS.

En materia de seguridad, también se aprobó la adjudicación de la contratación para el suministro e instalación de equipamiento policial destinado a dos vehículos PICK UP, por importe de 31.078 euros, una actuación orientada a reforzar los recursos materiales de la Policía Local y mejorar la capacidad operativa de los servicios de seguridad ciudadana.

En cuanto a la empresa pública DUE, continúa avanzando en la mejora y modernización de los servicios municipales con la aprobación de varios expedientes de contratación relacionados con el mantenimiento urbano, las zonas verdes y las infraestructuras hidráulicas.

Mantenimiento

Entre los asuntos abordados hoy en el Consejo de Administración, se dio luz verde al expediente de contratación para el suministro de puntales y postes de madera destinados al mantenimiento de zonas verdes municipales, por importe de 15.422 euros, y el expediente para el suministro de césped artificial ornamental para zonas verdes y áreas de juego infantil por 68.304 euros.

También se dio el visto bueno al expediente para la contratación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos de construcción y demolición en el municipio de El Ejido, por 72.067 euros. Del mismo modo, se autorizó el expediente de contratación para el servicio de desatasco con camión-cuba de las redes de saneamiento y de las infraestructuras públicas mantenidas por DUE en el municipio, con un importe de 324.060 euros, una actuación esencial para garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas y prevenir incidencias en la red.

Por otra parte, se aprobó la adjudicación del contrato para el mantenimiento de los extintores de los vehículos de la flota de DUE, así como la adquisición de nuevos extintores, armarios y soportes. El Consejo también dio el visto bueno a la prórroga especial del contrato para la realización de trabajos diversos de albañilería en las redes de abastecimiento y saneamiento del municipio.