 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Ejido lleva a cabo los trabajos de regeneración integral de calles en San Agustín

La actuación contempla la renovación de la calzada, acerados, redes de abastecimiento y alumbrado en las calles España, Mirasol, Agua, Las Nieves y adyacentes, Galaxia, Espejo, Constelación y Motores, además de la trasera comprendida entre Acequia y Agua

Regala esta noticia
Añádenos en Google
El alcalde supervisa las obras.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento está ejecutando los trabajos de regeneración y rehabilitación integral de viarios en el núcleo de San Agustín, una actuación que supondrá una inversión ... cercana a los 975.000 euros y que permitirá mejorar de forma notable la movilidad, la accesibilidad, la sostenibilidad urbana y la integración estética del entorno.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El Ejido lleva a cabo los trabajos de regeneración integral de calles en San Agustín

[]

El Ejido lleva a cabo los trabajos de regeneración integral de calles en San Agustín