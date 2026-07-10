El Ejido lleva a cabo los trabajos de regeneración integral de calles en San Agustín

El Ayuntamiento está ejecutando los trabajos de regeneración y rehabilitación integral de viarios en el núcleo de San Agustín, una actuación que supondrá una inversión ... cercana a los 975.000 euros y que permitirá mejorar de forma notable la movilidad, la accesibilidad, la sostenibilidad urbana y la integración estética del entorno.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Actuación Integrado 'El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado', cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Plurirregional 2021-2027.

El alcalde, Francisco Góngora; el concejal de Obras Públicas, mantenimiento y Servicios, David Fernández; y la presidente de la Junta Local, María de Gádor Ruiz, supervisaron las actuaciones, acompañados de técnicos. Góngora indicó que «vamos a transformar y modernizar una buena parte de las infraestructuras urbanas de San Agustín, mejorando tanto la circulación de vehículos como la movilidad peatonal y ofreciendo una imagen más renovada y funcional del núcleo».

El proyecto contempla la renovación de pavimentación y acerados, señalización horizontal y vertical, además de la sustitución de las redes de abastecimiento y la mejora del alumbrado público mediante la renovación e instalación de luminarias LED de bajo consumo, en las calles España, Mirasol, Agua, Las Nieves y adyacentes, Galaxia, Espejo, Constelación y Motores, y la trasera comprendida entre Acequia y Agua.

Góngora subrayó que «seguimos avanzando en mejorar los barrios y núcleos del municipio mediante actuaciones integrales que no solo modernizan infraestructuras, sino que también incrementan la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos».

Igualmente, recordó que en el marco del 'PAI El Ejido 2029', el Ayuntamiento ejecutará la regeneración y rehabilitación urbana de la Plaza El Limonar de San Agustín, «un proyecto destinado a mejorar la funcionalidad, accesibilidad y calidad ambiental de este espacio público. Una intervención sostenible, con mayor presencia de vegetación, zonas de sombra y equipamientos que fomenten la convivencia y el disfrute ciudadano».

La actuación prevista en la Plaza El Limonar, situada entre las calles Naranja, Pomelo y Huerto, permitirá modernizar y mejorar este espacio público mediante una intervención orientada a reforzar su funcionalidad, accesibilidad y calidad ambiental. El proyecto contempla la renovación de acerados y parterres, incorporando nueva pavimentación y vegetación para homogeneizar el entorno y hacerlo más cómodo y accesible para los vecinos.

Además, se conservarán los dos ficus existentes y se plantarán 21 nuevos árboles, aumentando las zonas de sombra y mejorando el confort térmico de la plaza. La actuación también incluirá nuevo mobiliario urbano accesible, un sistema de riego eficiente, mejoras en el alumbrado público y una preinstalación para futura conexión WiFi, favoreciendo así un espacio más sostenible, moderno y adaptado al disfrute ciudadano.