La Junta de Gobierno pone en valor de los restos arqueológicos de este yacimiento. IDEAL

El Ejido licita el servicio de actuaciones para la conservación de Ciavieja

Con un presupuesto base de licitación próximo a los 100.000 euros, los trabajos se van a llevar a cabo a cargo de un equipo cualificado

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:19

Comenta

La Junta de Gobierno dio el visto bueno al expediente de contratación de la ejecución del contrato denominado 'Servicio de redacción y ejecución de un ... proyecto de excavación arqueológica puntual, así como las actuaciones de conservación y restauración y puesta en valor de los restos arqueológicos que sean exhumados en determinados espacios de la Zona Arqueológica de Ciavieja'.

