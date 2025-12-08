El Ejido licita el servicio de actuaciones para la conservación de Ciavieja

La Junta de Gobierno dio el visto bueno al expediente de contratación de la ejecución del contrato denominado 'Servicio de redacción y ejecución de un ... proyecto de excavación arqueológica puntual, así como las actuaciones de conservación y restauración y puesta en valor de los restos arqueológicos que sean exhumados en determinados espacios de la Zona Arqueológica de Ciavieja'.

Con un presupuesto base de licitación de 99.788,53 euros, los trabajos se van a llevar a cabo a cargo de un equipo cualificado, cuyos objetivos son incrementar la información científica obtenida en actuaciones anteriores, garantizar la protección y conservación de los restos arqueológicos exhumados, avanzar en el diagnóstico y valorización del potencial científico y turístico y cultural de la Zona Arqueológica, así como en la comprensión de las sucesivas ocupaciones humanas que habitaron el lugar.

Para ello, el proyecto deberá fundamentarse en la ejecución de las actuaciones arqueológicas para la recuperación y documentación de los datos, así como las analíticas y estudios complementarios que sean necesarios para la obtención e interpretación de cuanta información histórica, antropológica, arqueozoológica y paleoambiental puedan derivarse del proceso de excavación y registro, tales como estudio de fauna, malacofauna, palinología, análisis antropológicos o arqueobotánicos, entre otros.

Además, en Junta de Gobierno también adjudicó la contratación para la realización de los servicios necesarios para la ejecución del Programa de dinamización juvenil en el Espacio Murgijoven y en los núcleos de población de El Ejido, organizado por el Ayuntamiento de El Ejido, en el lote ocho relativo a la 'Publicidad, marketing y posicionamiento'.

Convenio

De igual modo, se aprobó la adenda de prórroga y modificación del Convenio de Colaboración para el 'Centro de Emprendimiento digital de la Agricultura'. El 18 de noviembre de 2024, se firmó el Convenio entre la Agencia Digital de Andalucía y el Ayuntamiento de El Ejido para la puesta en marcha de un Centro de Emprendimiento Digital de Agricultura y para la realización de actuaciones asociadas al mismo, en el marco del proyecto Retech 'Redes de Emprendimiento Digital del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia' financiado por la Unión Europea.

La continuidad de este programa resulta fundamental para consolidar los avances alcanzados y garantizar la sostenibilidad de las acciones emprendidas. La prórroga del convenio permitirá mantener el acompañamiento técnico, la transferencia de conocimiento y la articulación con actores clave del sector agroalimentario, favoreciendo la creación de empleo, el emprendimiento y la modernización del ecosistema agrícola.

Por último, se dio el visto bueno a la adenda para el Convenio de Adhesión a la Red Andaluza de Teatros Públicos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales para el ejercicio 2025.

DUE

De forma previa, se desarrolló el Consejo de DUE en el que se aprobó el suministro de maquinaria diversa de jardinería; reparación estructural del depósito de Guardias Viejas; Servicio de Poda; Nueva Red de abastecimiento en Camino de Los Militares; instalación eléctrica para el proyecto de renovación de la EBAR de Almerimar 2; servicio de mantenimiento de equipos de protección respiratoria y de detección de gases, su reparación y la reposición de los repuestos originales necesarios.