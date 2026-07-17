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El Ejido licita la mejora de la cubierta de la nave de petanca de Santa María del Águila

La Junta de Gobierno ha dado luz verde a la actuación que contempla la sustitución del techo por un sistema tipo sándwich más eficiente, que optimiza el aislamiento y las condiciones térmicas del recinto

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Junta de Gobierno en El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno aprobó en su última sesión, además de las habituales licencias de obras, el expediente de contratación de proyecto de mejora y ... adecuación de la cubierta de la nave que alberga las pistas de petanca en Santa María del Águila, ubicadas junto al Centro Cultural. La actuación incrementa su presupuesto a 74.821 euros.

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