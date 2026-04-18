El Ejido levanta el telón de su 49º Festival de Teatro con una gala magistral que abraza el circo y la música

La ciudad de El Ejido ha vuelto a demostrar por qué el teatro es su seña de identidad más profunda. Este viernes, 17 de abril, ... el Auditorio Municipal se ha vestido de gala para la presentación oficial de la 49ª edición del Festival de Teatro, una cita que ya es patrimonio emocional de todos los almerienses y que este año alcanza una madurez artística excepcional. La ceremonia, que ha servido como preludio de un mes de mayo que transformará las calles y escenarios en un hervidero de creatividad, ha contado con el respaldo unánime de las instituciones, destacando la presencia del alcalde, Francisco Góngora, la concejala de Cultura, Elena Gómez, y representantes de la Diputación provincial y la Junta de Andalucía, así como de los numerosos patrocinadores privados cuya colaboración es el pulmón que permite mantener la excelencia de este evento año tras año.

La atmósfera de celebración comenzó a sentirse mucho antes de que se encendieran los focos de la sala principal. Desde las 20:30 horas, la entrada del Auditorio se convirtió en una pista de circo improvisada con una vibrante performance que dio la bienvenida a los asistentes. Ocho artistas circenses, entre los que destacaban zancudos, acróbatas y performers, ofrecieron un despliegue visual de gran dinamismo que anticipaba el espíritu festivo de esta edición. En el interior del hall, la experiencia continuó con una propuesta multidisciplinar que incluyó desde un hombre orquesta hasta un caricaturista digital y un silueteista, permitiendo que los vecinos y autoridades presentes se sumergieran en el universo del festival desde el primer minuto.

Una vez en el patio de butacas, la gala central fue conducida por los carismáticos actores Noemí Ruiz y Antonio Garrido, quienes aportaron el toque de frescura y profesionalidad necesario para hilvanar una noche llena de sorpresas. El alcalde Francisco Góngora, en un discurso cargado de compromiso, reivindicó la cultura como un elemento esencial de progreso y cohesión social, subrayando que apostar por las artes es apostar por el conocimiento de la historia, las raíces y la ciencia que ayuda a entender el mundo. Por su parte, Elena Gómez recordó que la Muestra de Teatro Aficionado, que cumple ya 37 años, es la verdadera «escuela de comunidad» que alimenta la base del festival profesional. El talento sobre las tablas llegó de la mano de la compañía Nueveuno y su espectáculo 'Todo lo posible', una pieza de circo contemporáneo que maravilló por su precisión técnica, y el cierre lo puso el grupo local de danza urbana Arand-B con un enérgico homenaje a Michael Jackson.

En cuanto a la programación, que se desarrollará del 1 al 30 de mayo, el cartel de este año es simplemente abrumador. Cerca de 80 actividades inundarán El Ejido con teatro, humor, música, danza y circo. Grandes leyendas de la escena nacional como Imanol Arias y María Galiana —quienes además recibirán las Butacas de Honor de esta edición— compartirán calendario con artistas de la talla de Rafael Álvarez 'El Brujo', la icónica Paloma San Basilio, el rockero Miguel Ríos, y actrices de raza como María Barranco, Silvia Marsó y Anabel Alonso. El festival también contará con la maestría de Sergio Peris-Mencheta y el sarcasmo político de Joglars, asegurando una variedad de géneros que abarca desde los grandes montajes de sala hasta el teatro más experimental.

La oferta es tan vasta que incluye más de 20 producciones de sala, 30 espectáculos de calle gratuitos y una decidida apuesta por los nuevos lenguajes con 'NomadArt', un contenedor transformado en escenario vanguardista cuya apertura se anunciará con una misteriosa cuenta atrás de 72 horas. Entre los títulos más esperados figuran 'Las amistades peligrosas', 'El rey se muere' o 'Gordas', además de la danza de Manuel Liñán y el humor de Chicharrón Circo. Asimismo, se mantienen iniciativas de gran valor patrimonial como los 'Atardeceres del Festival', que llevarán la música del Conservatorio a espacios emblemáticos, y la 'Apuesta Raíces', destinada a potenciar el teatro independiente. El festival arrancará por todo lo alto el 1 de mayo con una fiesta de calle en la Plaza Mayor, culminando un mes de pasión escénica que vuelve a situar a El Ejido en la cúspide de la vanguardia cultural española.