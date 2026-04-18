Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios espectáculos de circo dieron la bienvenida al festival de teatro más relevante de la provincia de Almería. R. I.
Teatro

El Ejido levanta el telón de su 49º Festival de Teatro con una gala magistral que abraza el circo y la música

El municipio ejidense se consolida como el gran referente escénico del sureste español con una programación de 80 actividades que traerá a figuras como Imanol Arias, Paloma San Basilio y Miguel Ríos

M. C.

Almería

Sábado, 18 de abril 2026, 11:55

Comenta

La ciudad de El Ejido ha vuelto a demostrar por qué el teatro es su seña de identidad más profunda. Este viernes, 17 de abril, ... el Auditorio Municipal se ha vestido de gala para la presentación oficial de la 49ª edición del Festival de Teatro, una cita que ya es patrimonio emocional de todos los almerienses y que este año alcanza una madurez artística excepcional. La ceremonia, que ha servido como preludio de un mes de mayo que transformará las calles y escenarios en un hervidero de creatividad, ha contado con el respaldo unánime de las instituciones, destacando la presencia del alcalde, Francisco Góngora, la concejala de Cultura, Elena Gómez, y representantes de la Diputación provincial y la Junta de Andalucía, así como de los numerosos patrocinadores privados cuya colaboración es el pulmón que permite mantener la excelencia de este evento año tras año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento proyecta 46 viviendas nuevas y jardines en Gran Capitán
  2. 2 Libertad con cargos para el presunto agresor de un policía en los disturbios del mitin de Vox
  3. 3

    Aprueban un cambio urbanístico para recuperar el Carmen de las Maravillas en el Albaicín
  4. 4 Detenido por conducir borracho, causar daños en 5 vehículos y casi atropellar a dos personas en Granada
  5. 5

    Limitan el horario de acceso a Pradollano por las obras de emergencia de la carretera
  6. 6

    Los padres de un niño con autismo denuncian que su colegio lo olvidó en el metro en una excursión y piden un cambio de centro
  7. 7 Así funciona la 'estafa de los likes' detectada en Granada: robos de más de 6.000 euros
  8. 8 Unos caballos se cuelan en las pistas de esquí de Sierra Nevada y dejan una espectacular estampa
  9. 9 El policía local más rápido de toda España está en Granada
  10. 10

    La reapertura del Paseo de Las Explanadas, pendiente de las pruebas de las losetas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ejido levanta el telón de su 49º Festival de Teatro con una gala magistral que abraza el circo y la música

El Ejido levanta el telón de su 49º Festival de Teatro con una gala magistral que abraza el circo y la música