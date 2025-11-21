Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La campaña tiene explica el uso adecuador de este contenedor. IDEAL

El Ejido lanza un plan sobre el uso adecuado del contenedor marrón

La campaña recorrerá espacios como el Mercadillo de El Ejido, el de San Agustín y los de Las Norias y Balerma

J. C.

El Ejido

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:56

Comenta

El Ayuntamiento de El Ejido ha puesto en marcha una nueva campaña informativa que, bajo el eslogan 'La orgánica al marrón', tiene como finalidad explicar ... a la ciudadanía el uso adecuado del nuevo contenedor marrón, que ya se está instalado en distintos puntos del municipio y que está destinado a hacer una correcta gestión de los restos orgánicos que se generan diariamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  2. 2 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  3. 3 Una guardia civil de Tráfico, tajante: «Si conduces por Andalucía tienes muchas papeletas para volver a casa con una multa»
  4. 4 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  5. 5 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  6. 6 Día abre un gran supermercado en otra localidad del Cinturón de Granada
  7. 7 Cae un aseo portátil desde gran altura en mitad del Puente del Centenario de Sevilla
  8. 8 Se busca un águila de Harris perdida en Monachil
  9. 9

    Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta «desquiciada»
  10. 10 Cae el matrimonio que obligó a siete mujeres a prostituirse en pisos de Granada y Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ejido lanza un plan sobre el uso adecuado del contenedor marrón

El Ejido lanza un plan sobre el uso adecuado del contenedor marrón