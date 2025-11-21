El Ejido lanza un plan sobre el uso adecuado del contenedor marrón

El Ayuntamiento de El Ejido ha puesto en marcha una nueva campaña informativa que, bajo el eslogan 'La orgánica al marrón', tiene como finalidad explicar ... a la ciudadanía el uso adecuado del nuevo contenedor marrón, que ya se está instalado en distintos puntos del municipio y que está destinado a hacer una correcta gestión de los restos orgánicos que se generan diariamente.

El concejal con delegación especial en materias de Coordinación y seguimiento de los Servicios Públicos Municipales de Mantenimiento, Bernardo Robles, ha explicado que la campaña, que ha arrancado la mañana de este martes en el Mercado de Abastos de Santo Domingo, recorrerá a lo largo de esta semana espacios como el Mercadillo de El Ejido, el de San Agustín o Las Norias, mientras que la próxima semana el punto informativo se situará en los mercadillos de Balerma, Matagorda y El Ejido, además de en la zona comercial de Almerimar».

En este sentido, Bernardo Robles explica que «la campaña se centra en zonas de compra de productos frescos puesto que son precisamente los que generan los residuos que se pueden desechar a través del contenedor marrón».

En total serán ocho jornadas, que se desarrollarán desde este martes y hasta el próximo jueves 27 de noviembre, en las que se ofrecerá información sobre la recogida selectiva de residuos, se aclararán dudas entre los ciudadanos, además de tratar de incentivar y fomentar la cultura del reciclado entre los ejidenses.

Para ello, todos aquellos que lo deseen podrán participar en un pequeño cuestionario con el que poner a prueba sus conocimientos sobre cómo reciclar cada tipo de residuo del hogar y que posteriormente deberán depositar en la urna que se ubica en el punto informativo, participando así en el sorteo final de un vale de compra por valor de 200 euros a canjear en el comercio local.