 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Ejido y la Junta refuerzan su colaboración para avanzar en proyectos estratégicos

Durante la reunión, se ha analizado el estado de diferentes proyectos y su evolución

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Momento de la reunión llevada a cabo en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, mantuvo una reunión de trabajo con el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de ... Andalucía en Almería, Manuel de la Torre, con el objetivo de avanzar en distintos proyectos estratégicos para el municipio y reforzar la coordinación entre ambas administraciones.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

El Ejido y la Junta refuerzan su colaboración para avanzar en proyectos estratégicos

[]

El Ejido y la Junta refuerzan su colaboración para avanzar en proyectos estratégicos