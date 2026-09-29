El Ejido y la Junta refuerzan su colaboración para avanzar en proyectos estratégicos

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, mantuvo una reunión de trabajo con el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de ... Andalucía en Almería, Manuel de la Torre, con el objetivo de avanzar en distintos proyectos estratégicos para el municipio y reforzar la coordinación entre ambas administraciones.

En el encuentro también participó el concejal de Agricultura, Manuel Martínez, y el concejal de Urbanismo, Alberto González, quienes, junto a la alcaldesa, trasladaron las principales necesidades y prioridades del municipio.

Durante la reunión se analizó el estado de diferentes proyectos de especial importancia para El Ejido, su evolución y el punto en el que se encuentran actualmente, con el objetivo de seguir avanzando en su desarrollo con la mayor agilidad posible.

Julia Ibáñez señaló que «hemos querido conocer de primera mano el estado de distintos proyectos muy importantes para El Ejido, comprobar cómo está evolucionando su tramitación y abordar los pasos necesarios para seguir avanzando».

Ibáñez incidió en que «El Ejido es un municipio dinámico, en continuo crecimiento y con importantes proyectos en marcha, y por eso es fundamental que exista una coordinación fluida entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para dar una respuesta eficaz a las necesidades del municipio».

Por su parte, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente reafirmó la disposición de la Junta de Andalucía a continuar trabajando de forma coordinada con el Ayuntamiento de El Ejido y a mantener un seguimiento permanente de los asuntos abordados.

Ambas administraciones acordaron continuar manteniendo este contacto directo y periódico para conocer la evolución de los diferentes expedientes y seguir avanzando en proyectos de interés estratégico para El Ejido.