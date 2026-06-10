El Ejido invita a las familias a descubrir el municipio con 'Marco Topo'

El Ayuntamiento de El Ejido presentó este martes a 150 escolares del CEIP Laimún el juego interactivo 'Marco Topo', una iniciativa innovadora que tiene como ... finalidad mejorar la experiencia de las familias con niños durante sus visitas al municipio y reforzar su posicionamiento como destino turístico familiar.

La presentación se desarrolló en la Sala B del Teatro Auditorio y sirvió para dar a conocer esta plataforma de gamificación turística, presente ya en más de 150 destinos de toda España, que propone descubrir los recursos turísticos del territorio a través del juego, la exploración y la participación.

La concejala de Turismo, María Herminia Padial, señaló que se trata de «otra manera de visitar y de dar a conocer nuestro destino, descubriendo lugares con historia y tesoros que merece la pena conocer». Asimismo, explicó que «es un nuevo recurso creativo que combina juego y tecnología para explorar e investigar el mundo en familia de manera activa y divertida».

'Marco Topo' cuenta con un mapa físico con pegatinas y una aplicación web con retos, preguntas, y pruebas. Los personajes Marco Topo, Marta Topo, Flopis y Topo Loco animan a recorrer algunos de los principales enclaves turísticos y patrimoniales de El Ejido.

El itinerario diseñado incluye un total de 12 puntos de interés como las playas, Punta Entinas-Sabinar, Lago Victoria, el puerto deportivo de Almerimar, el entorno del Castillo de Guardias Viejas, la Torre de Balerma, el Parque San José o la Colección Arqueológica de El Ejido, entre otros.

El juego está disponible tanto en español como en inglés y podrá realizarse de forma flexible, permitiendo que cada familia complete el recorrido a su propio ritmo. Los participantes podrán recoger gratuitamente el mapa en la Oficina de Turismo de Almerimar, que está abierta de lunes a viernes de 8.00 horas a 14.00 horas, y una vez finalizados los retos, recibirán un diploma acreditativo por correo electrónico.

Con esta propuesta, «desde el área de Turismo queremos fomentar el conocimiento del municipio entre pequeños y mayores, incentivando además que las familias recorran diferentes enclaves de El Ejido mientras descubren su riqueza natural, cultural e histórica», reseñó Padial.