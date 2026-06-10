 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Ejido invita a las familias a descubrir el municipio con 'Marco Topo'

El juego, disponible en español e inglés, incluye un recorrido por 12 puntos de interés como las playas, Punta Entinas-Sabinar, el puerto deportivo de Almerimar o el Castillo de Guardias Viejas, entre otros

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Foto grupal.
Foto grupal. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido presentó este martes a 150 escolares del CEIP Laimún el juego interactivo 'Marco Topo', una iniciativa innovadora que tiene como ... finalidad mejorar la experiencia de las familias con niños durante sus visitas al municipio y reforzar su posicionamiento como destino turístico familiar.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El Ejido invita a las familias a descubrir el municipio con 'Marco Topo'

[]

El Ejido invita a las familias a descubrir el municipio con 'Marco Topo'