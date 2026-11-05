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El Ejido invierte casi un millón de euros en la regeneración integral de calles de San Agustín

El proyecto contempla la renovación de la calzada, acerados, redes de abastecimiento y alumbrado en las calles España, Mirasol, Agua, Las Nieves y adyacentes, Galaxia, Espejo, Constelación y Motores, además de la trasera comprendida entre Acequia y Agua

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Una de las actuaciones en el municipio.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido continúa con los trabajos de regeneración y rehabilitación integral de distintos viarios del núcleo de San Agustín, una actuación que ... cuenta con una inversión cercana a los 975.000 euros y que permitirá mejorar la movilidad, la accesibilidad, la sostenibilidad urbana y la integración estética del entorno.

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El Ejido invierte casi un millón de euros en la regeneración integral de calles de San Agustín

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