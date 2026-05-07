Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Ejido invierte en la mejora energética de nueve centros con casi medio millón de euros

La actuación incluye intervenciones en el Campo de Fútbol de Santo Domingo, Pabellón de Las Norias, los CEIP Santiago Ramón y Cajal, Mirasierra y Diego Velázquez, el CP San Agustín, entre otros

Regala esta noticia
Un momento de la Junta de Gobierno celebrada este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido.
Un momento de la Junta de Gobierno celebrada este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno aprobó este jueves diversos expedientes de licencias de distinta naturaleza, así como el expediente de contratación para la ejecución del proyecto ... de obras denominado 'Mejora de la eficiencia energética en centros municipales', una actuación que se enmarca dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado y que está cofinanciada en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Plurirregional 2021-2027. El plazo estimado de ejecución es de nueve meses y cuenta con un presupuesto total de 400.000 euros.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El Ejido invierte en la mejora energética de nueve centros con casi medio millón de euros

[]

El Ejido invierte en la mejora energética de nueve centros con casi medio millón de euros