El Ejido invierte en la mejora energética de nueve centros con casi medio millón de euros

La Junta de Gobierno aprobó este jueves diversos expedientes de licencias de distinta naturaleza, así como el expediente de contratación para la ejecución del proyecto ... de obras denominado 'Mejora de la eficiencia energética en centros municipales', una actuación que se enmarca dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado y que está cofinanciada en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Plurirregional 2021-2027. El plazo estimado de ejecución es de nueve meses y cuenta con un presupuesto total de 400.000 euros.

El objetivo de esta intervención es incrementar la eficiencia energética en varios centros municipales mediante la modernización de sus sistemas de iluminación, apostando por soluciones más sostenibles y eficientes. En este sentido, se contempla la sustitución de luminarias de descarga o fluorescencia por luminarias LED de alta eficiencia, lo que permitirá reducir de manera significativa el consumo energético.

Además, se prevé la instalación de sistemas de control de presencia en aquellas zonas de uso esporádico, así como la implementación de sistemas de regulación del flujo lumínico en espacios que disponen de iluminación natural, optimizando así el aprovechamiento de la luz disponible.

Asimismo, el proyecto incorpora mejoras orientadas a reducir el deslumbramiento y a aumentar el confort visual de los usuarios de estas instalaciones, contribuyendo a crear espacios más adecuados y eficientes. Todo ello permitirá no solo disminuir el consumo energético y las emisiones de CO₂, sino también mejorar la durabilidad de las instalaciones y garantizar unos niveles de iluminación adecuados conforme a la normativa vigente.

Las actuaciones se llevarán a cabo en un total de nueve centros municipales en distintos núcleos del municipio: el Campo de Fútbol de Santo Domingo, el Pabellón de Las Norias, los CEIP Santiago Ramón y Cajal, Mirasierra y Diego Velázquez, el CP San Agustín, el Centro de la Tercera Edad de San Agustín, así como los centros de usos múltiples de Tarambana y San Agustín.

Por otra parte, la Junta de Gobierno también aprobó en su sesión de este jueves el incremento del presupuesto del contrato para el suministro de la uniformidad reglamentaria de la Policía Local, correspondiente al lote de uniforme policial, calzado, insignias, divisas y distintivos, por un importe adicional de 14.520 euros, con el objetivo de atender las necesidades reales del servicio.

Obras

Así, se aprobó la adjudicación del contrato del servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de una quincena de obras municipales a la empresa AIMA INGENIERÍA, por un importe de 55.224 euros.

Se trata de las obras de regeneración y rehabilitación urbana en calle Loma de la Mezquita; regeneración y rehabilitación urbana de calles de San Agustín; regeneración y rehabilitación urbana de viario en el núcleo de El Ejido; regeneración y rehabilitación de la Plaza de la Libertad de Las Norias; adecuación de Plazas en zona Eracis El Ejido; adecuación de Plazas en zona Eracis - Las Norias (Plaza Clotilde) y San Agustín (Plaza Limonar).

También la eficiencia energética en reforma integral del Edificio Ejidomar; reforma integral del Edificio Ejidomar para distintos usos; adecuación de nave de Pampanico para sala multidisciplinar; actuaciones en Tumbas Megalíticas; nuevo Espacio Deportivo junto al campo de fútbol en Las Norias; adecuación almacén anexo a centro de mayores de Loma de la Mezquita; apertura de ventanas en varias salas del Estadio Municipal de Santo Domingo, y la construcción de nuevos nichos y columbarios en cementerio de Balerma y el resto de obras municipales adjudicadas en 12 meses.

Este contrato, por tanto, dará cobertura a distintos proyectos municipales relacionados con actuaciones de regeneración y rehabilitación urbana, adecuación de espacios públicos y edificios municipales, mejora de infraestructuras deportivas y actuaciones de eficiencia energética en diferentes núcleos.