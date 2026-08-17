El Ejido invierte más de medio millón de euros en el reasfaltado del Camino Cuevas del Mojón

El Ayuntamiento de El Ejido está llevando a cabo una importante actuación de mejora integral en el camino de la Cueva del Mojón, ubicado en ... el núcleo de San Agustín, con una inversión superior a los 500.000 euros destinada al reasfaltado completo de la vía y a la mejora de su sistema de drenaje.

Los concejales de Agricultura, Manuel Martínez, y de Obras Públicas, David Fernández, supervisaron el desarrollo de las obras y comprobaron sobre el terreno las mejoras que supone esta actuación para los vecinos y agricultores de la zona.

El concejal de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Ejido, Manuel Martínez, subrayó que «era necesario actuar para que este camino, por el que cada día pasan cientos de agricultores, contara con un firme en mejores condiciones y, al mismo tiempo, solucionar los problemas de acumulación de agua que se producían cuando las lluvias eran intensas».

En la misma línea, destacó que «mejorar nuestros caminos rurales es hacerles la vida más fácil a nuestros agricultores, facilitar su trabajo diario, reforzar la seguridad y seguir construyendo el futuro del campo ejidense».

Actuaciones

Entre las actuaciones que se están desarrollando se encuentran el fresado y reasfaltado del firme, con la renovación de la superficie de rodadura de todo el camino, además de la ejecución de nuevas soluciones de drenaje para mejorar la evacuación de las aguas pluviales y el remarcado de la señalización.

En concreto, la actuación contempla la instalación de pozos de registro y nuevas canalizaciones de pluviales, así como la ejecución de sondeos drenantes en los puntos donde se producían acumulaciones de agua. De esta manera, se busca evitar los problemas derivados de las lluvias intensas y garantizar unas mejores condiciones de conservación y seguridad del camino.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa avanzando en la renovación y modernización de la red de caminos rurales, atendiendo a las necesidades de los distintos núcleos ejidenses y apostando por unas vías más seguras, funcionales y preparadas para afrontar episodios de lluvias intensas, como las vividas este invierno.