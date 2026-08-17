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El Ejido invierte más de medio millón de euros en el reasfaltado del Camino Cuevas del Mojón

Los trabajos incluyen el fresado y el reasfaltado del firme, además de la ejecución de nuevas soluciones de drenaje para mejorar la evacuación de las aguas pluviales y el remarcado de la señalización

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Los concejales de Agricultura, Manuel Martínez, y de Obras Públicas, David Fernández, supervisan las obras.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido está llevando a cabo una importante actuación de mejora integral en el camino de la Cueva del Mojón, ubicado en ... el núcleo de San Agustín, con una inversión superior a los 500.000 euros destinada al reasfaltado completo de la vía y a la mejora de su sistema de drenaje.

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