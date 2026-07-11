El Ejido invierte más de dos millones de euros en la mejora de centros educativos municipales

El Ayuntamiento mantiene a la educación como una de las grandes prioridades de su gestión, destinando cada año importantes inversiones al mantenimiento, conservación y mejora ... de los centros educativos del municipio. El objetivo es garantizar que alumnado, profesorado y familias dispongan de instalaciones seguras, accesibles, modernas y en las mejores condiciones, favoreciendo un entorno óptimo para el aprendizaje y contribuyendo a una educación de calidad.

Durante 2025, se han ejecutado actuaciones por un importe superior los 2,4 millones de euros. Entre las principales intervenciones realizadas destacan la reparación de desperfectos, trabajos de pintura, renovación de pavimentos y solerías, así como la habilitación de nuevos accesos para mejorar la accesibilidad de los estudiantes. Del mismo modo, se ha actuado en el acondicionamiento de pistas deportivas, patios y zonas ajardinadas y se han revisado los sistemas de climatización e iluminación para garantizar unas instalaciones más eficientes, confortables y sostenibles.

Esta inversión también ha permitido mantener un servicio de limpieza adaptado a las necesidades y al número de alumnos de cada centro, además de contar con un equipo de respuesta rápida que atiende con la máxima celeridad las incidencias que puedan surgir durante el curso escolar.

Durante los meses del verano, DUE intensifica estas labores aprovechando la ausencia de actividad lectiva y la menor afluencia de personas en los centros. De este modo, es posible ejecutar actuaciones de mayor envergadura con mayor eficacia y sin interferir en el normal desarrollo de las clases, de manera que las instalaciones estén preparadas para el inicio del nuevo curso escolar.

El concejal de Educación, Javier Rodríguez, ha señalado que «el mantenimiento de los centros educativos no es un aspecto secundario. Destinar cerca de 2,4 millones de euros a nuestros colegios no supone un gasto, sino una inversión directa en educación, seguridad y bienestar para nuestros alumnos y para el personal docente». Asimismo, el edil ha subrayado que «un colegio bien cuidado transmite respeto hacia toda la comunidad educativa y ofrece un entorno mucho más adecuado para aprender, enseñar y convivir».

Rodríguez ha incidido también en la importancia de la colaboración permanente con los centros educativos, asegurando que «una de las claves para ofrecer una respuesta eficaz es la comunicación constante que mantenemos durante todo el año con los equipos directivos, las AMPAs y el conjunto de la comunidad educativa, además de la celebración de los Consejos Municipales Escolar y de AMPAs. Ese contacto continuo nos permite conocer de primera mano sus necesidades, canalizar sus propuestas, establecer prioridades y resolver las incidencias con la mayor rapidez posible».