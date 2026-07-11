 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Ejido invierte más de dos millones de euros en la mejora de centros educativos municipales

La empresa pública DUE intensifica los trabajos durante el verano para aprovechar la ausencia de actividad lectiva y ejecutar las actuaciones con mayor agilidad y sin interferir en las clases

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Una de las actuaciones realizadas en un centro educativo.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento mantiene a la educación como una de las grandes prioridades de su gestión, destinando cada año importantes inversiones al mantenimiento, conservación y mejora ... de los centros educativos del municipio. El objetivo es garantizar que alumnado, profesorado y familias dispongan de instalaciones seguras, accesibles, modernas y en las mejores condiciones, favoreciendo un entorno óptimo para el aprendizaje y contribuyendo a una educación de calidad.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El Ejido invierte más de dos millones de euros en la mejora de centros educativos municipales

[]

El Ejido invierte más de dos millones de euros en la mejora de centros educativos municipales