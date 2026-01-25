Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Uno de los bocetos de la futura Plaza Antonio Mira de El Ejido, que cuenta con una superficie de unos 2255,10 metros cuadrados. IDEAL

El Ejido invertirá más de 10 millones de euros para mejorar calles y plazas de El Ejido, Las Norias y San Agustín

El proyecto tiene como objetivo la rehabilitación integral del espacio público en distintas zonas del municipio con alto grado de deterioro urbano, impulsando la movilidad y la accesibilidad

Javier Cortés

El Ejido

Domingo, 25 de enero 2026, 00:09

El Ayuntamiento de El Ejido presentó a principios de noviembre del pasado 2025 el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado', un ... ambicioso programa que movilizará una inversión total de 14.057.535 euros, de los cuales 11.948.905 euros proceden de los fondos europeos FEDER, a través de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL). Esta ayuda supone una cofinanciación del 85%, y todos los proyectos deberán estar ejecutados al 100% antes del año 2029.

