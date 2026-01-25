El Ejido invertirá más de 10 millones de euros para mejorar calles y plazas de El Ejido, Las Norias y San Agustín

El Ayuntamiento de El Ejido presentó a principios de noviembre del pasado 2025 el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado', un ... ambicioso programa que movilizará una inversión total de 14.057.535 euros, de los cuales 11.948.905 euros proceden de los fondos europeos FEDER, a través de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL). Esta ayuda supone una cofinanciación del 85%, y todos los proyectos deberán estar ejecutados al 100% antes del año 2029.

Dentro de este plan destaca la regeneración de calles y plazas tanto en El Ejido como en Las Norias y también en San Agustín, contando con una partida millonaria a nivel de inversión, ya que tendrá unos 10.766.557,13 euros. El proyecto tiene como objetivo la rehabilitación integral del espacio público en distintas zonas del municipio con alto grado de deterioro urbano, impulsando la movilidad, accesibilidad y sostenibilidad.

Actuaciones

En las calles, se ejecutarán ampliaciones de aceras, renovación del mobiliario urbano, alumbrado, señalización y redes eléctricas, mejorando la seguridad y la movilidad peatonal. Las actuaciones se concentrarán en la Calle Loma de la Mezquita y su entorno, Calles del centro de El Ejido y en las Calles de San Agustín: Calles España, Mirasol, Agua, Las Nieves y adyacentes, Galaxia, Espejo, Constelación, Motores y trasera entre calle Acequia y calle Agua.

En cuanto a las plazas, se transformarán en espacios de encuentro y convivencia, incorporando zonas sombreadas, mobiliario funcional, áreas de juego infantil e iluminación eficiente. Se intervendrá en: Plaza Antonio Mira, Plaza de la Libertad (Las Norias), Plaza de la Legión, Plaza Popares, Plaza Celia Viñas, Plaza Virgen del Pilar, Plaza El Limonar (San Agustín), Plaza Clotilde (Las Norias).

Además, el proyecto incluye tecnologías Smart City, como pantallas informativas, cajeros autoservicio inteligentes y sistemas de gestión urbana digital, junto a vegetación autóctona y riego automatizado, creando espacios más sostenibles, resilientes y conectados frente al cambio climático.

Gestión

El alcalde, Francisco Góngora, destacó en la presentación de este plan que «esta importante financiación es el resultado de una buena gestión técnica y administrativa, y una planificación estratégica que nos ha permitido concurrir con proyectos maduros, bien definidos y listos para su ejecución».

A su vez, el primer edil subrayó la sólida trayectoria del Ayuntamiento en la gestión de fondos europeos, con ejemplos de éxito como la EDUSI 2014-2020, que alcanzó más del 100% de ejecución por un importe total de 12,5 millones de euros.

A su vez, Francisco Góngora recordó que «el Ayuntamiento cuenta con una gestión y una administración eficiente de los recursos públicos, aunque su capacidad inversora está limitada por el elevado pago de deuda, que asciende a medio millón de euros semanalmente.

En condiciones normales, el municipio tendría capacidad suficiente para ejecutar todos los proyectos planificados en un solo ejercicio anual, lo que evidencia el potencial de inversión que hoy se ve restringido».

A pesar de esta situación, «se mantiene una visión optimista hacia el futuro, ya que la gestión responsable y el trabajo constante en la reducción de deuda permitirán recuperar la capacidad inversora en los próximos años, impulsando la revitalización urbana y la creación de nuevos equipamientos».