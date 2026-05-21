El Ejido invertirá más de 4,4 millones de euros en dos proyectos ilusionantes

El Ayuntamiento avanza en su estrategia de modernización urbana, cohesión social, sostenibilidad y mejora de los espacios públicos con dos importantes actuaciones que supondrán una ... inversión global superior a los 4,4 millones de euros. La Junta de Gobierno ha aprobado hoy la adjudicación de las obras de 'Reforma Integral del edificio Ejidomar' y la licitación del proyecto de 'Regeneración y Rehabilitación Integral de la Plaza Antonio Mira'.

Sendas actuaciones están incluidas en el Plan de Actuación Integrado (PAI) El Ejido 2029: +SOSTENIBLE +COHESIONADO, cofinanciado al 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional 2021-2027.

El alcalde, Francisco Góngora, ha destacado que «seguimos impulsando proyectos estratégicos que transforman la ciudad, mejoran la calidad de vida de los vecinos y generan espacios más accesibles, sostenibles, inclusivos y adaptados a las necesidades actuales de la ciudadanía».

En cuanto al proyecto de 'Reforma Integral de Ejidomar', adjudicado por un importe de 3.291.849,46 euros, tiene como objetivo acondicionar el edificio existente para su adaptación a distintos usos, estructurándose en tres grandes ámbitos: nave multifuncional, edificio de inclusión social y aparcamiento de Policía Local. Se desarrollará una nave cultural y deportiva multifuncional de más de 5.000 metros cuadrados, con capacidad para más de 10.600 personas, y un porche de acceso de aproximadamente 1.000 metros cuadrados.

La nave dispondrá de vestuarios, zonas de juego y un gran espacio polivalente preparado para conciertos, galas y representaciones teatrales. Además, contará con pistas destinadas al deporte adaptado como boccia, baloncesto, pickleball, minibasket, fútbol sala o balonmano.

Asimismo, se construirá un nuevo edificio destinado a la inclusión social, de tres plantas y 593 metros cuadrados, con capacidad para 136 personas. Albergará despachos para asociaciones, salas de terapia ocupacional, espacios de aislamiento sensorial e informática, talleres, salas de reuniones y formación, además de zonas de rehabilitación, fisioterapia y gimnasio. Todos los aseos estarán completamente adaptados, incluidos aseos ostomizados. Por último, se acondicionará un aparcamiento municipal de 628 metros cuadrados para la Policía Local, con capacidad para 17 vehículos.

En relación con la Plaza Antonio Mira, también conocida como Plaza de las Flores, Góngora ha explicado que «se trata de una actuación muy esperada que permitirá revitalizar un enclave céntrico de El Ejido, devolviéndole funcionalidad y atractivo y reforzando la convivencia ciudadana, y la actividad social y comercial del entorno».

El proyecto, que cuenta con un presupuesto revisado al alza de 1.163.959,49 euros, contempla la regeneración integral de una superficie de 2.448 metros cuadrados situada entre las calles Cervantes y Divina Infantita. La actuación persigue rehabilitar espacios actualmente en desuso, mejorar las zonas verdes, renovar el mobiliario urbano y crear un entorno más seguro, accesible e inclusivo.

La intervención permitirá eliminar barreras arquitectónicas y adecuar todos los recorridos para garantizar la accesibilidad universal. Asimismo, se configurará un espacio estructurado en distintas áreas funcionales cohesionadas mediante un tratamiento unitario del pavimento y una distribución equilibrada de usos.

El proyecto contempla una zona de juegos infantiles adaptada y segura, un área destinada a quiosco-restaurante, una amplia zona estancial integrada con la vegetación y las áreas de sombra, así como un espacio central diáfano para actividades culturales, eventos y esparcimiento ciudadano, preparado además para la instalación de elementos de sombra durante la época estival.