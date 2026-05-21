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El Ejido invertirá más de 4,4 millones de euros en dos proyectos ilusionantes

Se trata de dos proyectos El PAI de El Ejido, que están cofinanciados en un 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

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La Junta de Gobierno celebrada este jueves.
La Junta de Gobierno celebrada este jueves. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento avanza en su estrategia de modernización urbana, cohesión social, sostenibilidad y mejora de los espacios públicos con dos importantes actuaciones que supondrán una ... inversión global superior a los 4,4 millones de euros. La Junta de Gobierno ha aprobado hoy la adjudicación de las obras de 'Reforma Integral del edificio Ejidomar' y la licitación del proyecto de 'Regeneración y Rehabilitación Integral de la Plaza Antonio Mira'.

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El Ejido invertirá más de 4,4 millones de euros en dos proyectos ilusionantes

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El Ejido invertirá más de 4,4 millones de euros en dos proyectos ilusionantes