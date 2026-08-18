El Ejido invertirá más de medio millón de euros para servicios municipales

El Ayuntamiento de El Ejido, en su sesión celebrada la mañana de este martes, dio el visto bueno a nuevos suministros relacionados con la mejora ... de servicios básicos y de infraestructuras para el municipio por un importe total de 776.127 euros. Entre los puntos aprobados, destaca la adjudicación del expediente de contratación del suministro de césped ornamental para zonas verdes y áreas de juego infantil por un importe de 44.655 euros.

También se aprobaron los expedientes de contratación del suministro de material auxiliar de climatización para la mercantil desarrollo urbanístico de El Ejido, por 26.341 euros; el suministro de contadores de agua con destino al suministro de contadores de agua, por 30.922 euros; el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos vegetales procedentes de las labores de jardinería de DUE, por 143.000 euros; el suministro de hormigones y morteros, por 99.716 euros; y el suministro de material para señalización vertical, por 119.146 euros.

Por otra parte, se dio luz verde al suministro de puntales y postes de madera para su uso en el mantenimiento de zonas verdes, por 14.662 euros; el suministro, instalación y puesta en marcha de medidores multiparamétricos de calidad del agua para las redes de distribución de agua potable, por 38.720; el alquiler de contenedor marítimo de 20 pies y caseta prefabricada diáfana aislada, por 1.452 euros; y el suministro en régimen de alquiler de dos botellas de aire comprimido de 50 litros y recarga, por 3.025 euros.

Por último, se dio el ok al suministro en régimen de alquiler de cinco unidades de crecimiento bacteriano para estaciones de bombeo de aguas residuales de la red de saneamiento, por 29.330 euros; el suministro de material de redes de abastecimiento y saneamiento para el mantenimiento de las redes de abastecimiento y saneamiento, incluyendo las tuberías de fundición dúctil, por 18.150 euros; y el servicio de desatasco con camión-cuba de las redes de saneamiento y de las infraestructuras públicas mantenidas por DUE, 207.012 euros.