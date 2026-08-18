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El Ejido invertirá más de medio millón de euros para servicios municipales

El Consejo DUE aprueba expedientes para el suministro de césped y redes de abastecimiento

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Un momento de la celebración del Consejo DUE en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido, en su sesión celebrada la mañana de este martes, dio el visto bueno a nuevos suministros relacionados con la mejora ... de servicios básicos y de infraestructuras para el municipio por un importe total de 776.127 euros. Entre los puntos aprobados, destaca la adjudicación del expediente de contratación del suministro de césped ornamental para zonas verdes y áreas de juego infantil por un importe de 44.655 euros.

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