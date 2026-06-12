El Ejido invertirá casi medio millón de euros para construir 376 nichos

La Junta de Gobierno aprobó el pasado jueves, 4 de junio, una batería de licencias, actuaciones e inversiones que permitirán reforzar los servicios municipales, mejorar ... las infraestructuras y avanzar en la modernización de los espacios públicos.

Uno de los puntos destacados fue la adjudicación de las obras para la construcción de nuevos nichos y columbarios en el cementerio de Balerma por un importe de 488.295 euros. Góngora recordó que «este proyecto permitirá dar respuesta a la demanda de enterramientos estimada para los próximos 18 años».

La intervención contempla la creación de 376 nuevos nichos y 35 columbarios, además de un almacén y aseos adaptados. Asimismo, se desarrollará una nueva plaza con una jardinera central que servirá como espacio para el esparcimiento de cenizas, integrando un entorno respetuoso y funcional.

Por otra parte, se aprobó la aportación complementaria del Ayuntamiento al Consorcio de Extinción de Incendios del Poniente Almeriense correspondiente al ejercicio 2026, por importe de 364.040 euros. Esta cantidad se suma a los 2.275.000 euros ya aprobados anteriormente, elevando la aportación municipal total para este ejercicio hasta los 2.639.040 euros. Igualmente, se aprobó la aportación al Consorcio de Transporte Metropolitano de Almería correspondiente al ejercicio 2026, que asciende a 41.040 euros.

Asimismo, la Junta de Gobierno adjudicó el suministro de una furgoneta transformada y equipada para la Policía Local, por un importe de 76.846 euros. Este nuevo vehículo permitirá mejorar los recursos materiales de los agentes y reforzar la prestación del servicio de seguridad ciudadana. Y en materia educativa, se autorizó y comprometido el gasto de 10.000 euros correspondiente a la anualidad de 2026 del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Universidad de Almería para el desarrollo del Programa Universidad de Mayores en el municipio.