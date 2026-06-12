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El Ejido

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El Ejido invertirá casi medio millón de euros para construir 376 nichos

Asimismo, se desarrollará una nueva plaza con una jardinera central que servirá como espacio para el esparcimiento de cenizas en el cementerio de Balerma

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La Junta de Gobierno se celebra cada jueves del mes en el Ayuntamiento.
La Junta de Gobierno se celebra cada jueves del mes en el Ayuntamiento. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno aprobó el pasado jueves, 4 de junio, una batería de licencias, actuaciones e inversiones que permitirán reforzar los servicios municipales, mejorar ... las infraestructuras y avanzar en la modernización de los espacios públicos.

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El Ejido invertirá casi medio millón de euros para construir 376 nichos

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