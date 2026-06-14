El Ejido invertirá más de dos millones de euros para reforzar servicios municipales

El Consejo de Administración de DUE celebró este jueves una nueva sesión en la que se aprobó diversos expedientes de contratación y actuaciones destinadas a ... reforzar los servicios públicos y seguir avanzando en la mejora de las infraestructuras municipales.

Entre los acuerdos adoptados destaca la adjudicación del servicio de mantenimiento y reparación de puertas seccionales, correderas y automáticas en edificios municipales, así como la instalación de nuevas unidades, por un importe de 18.440 euros. Asimismo, se aprobó la contratación del servicio de coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de proyectos promovidos por la empresa municipal, por valor de 70.180 euros.

El Consejo también dio luz verde a la adjudicación del mantenimiento de las instalaciones de alta tensión vinculadas a los servicios de abastecimiento y saneamiento, con una inversión de 15.155 euros. En el ámbito energético, se aprobó la adjudicación de los lotes I y II del suministro de electricidad en alta y baja tensión para las instalaciones de abastecimiento y saneamiento del municipio, por un importe total de 1.996.500 euros.

Por otra parte, se iniciaron nuevos expedientes de contratación de arrendamiento de plazas de garaje destinadas a la flota de vehículos de DUE, con un presupuesto de 7.260 euros y una duración de tres años; la instalación de medidores multiparamétricos para el control de la calidad del agua, por 38.720 euros; y el alquiler de contenedores y casetas prefabricadas para apoyo logístico, por importe de 1.452 euros.

Residuos peligrosos

Además, se aprobó la contratación de la gestión integral de residuos peligrosos derivados de las actividades de mantenimiento de DUE, por 11.711 euros, así como el servicio de manipulación, retirada, transporte y gestión de tuberías de fibrocemento procedentes de las redes de abastecimiento y saneamiento. Esta actuación, valorada en 7.841 euros, permitirá continuar mejorando la seguridad, la sostenibilidad y la eficiencia de las infraestructuras hidráulicas del municipio.

En materia de obras, el Consejo autorizó modificaciones contractuales vinculadas al proyecto de construcción de la E.B.A.R. de Ejidobeach 1, en Almerimar, así como actuaciones relacionadas con la nueva red de saneamiento de la calle Escarcha, en Balerma, por importe de 4.218 euros, y con la reparación estructural del depósito de Guardias Viejas.