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El Ejido invertirá más de dos millones de euros para reforzar servicios municipales

El Consejo aprueba el suministro de electricidad en alta y baja tensión para instalaciones municipales

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Un momento de la reunión llevada este jueves en el Consejo de Administración DUE en El Ejido.
Un momento de la reunión llevada este jueves en el Consejo de Administración DUE en El Ejido. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Consejo de Administración de DUE celebró este jueves una nueva sesión en la que se aprobó diversos expedientes de contratación y actuaciones destinadas a ... reforzar los servicios públicos y seguir avanzando en la mejora de las infraestructuras municipales.

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El Ejido invertirá más de dos millones de euros para reforzar servicios municipales

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