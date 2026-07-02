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El Ejido invertirá más de cuatro millones de euros en calles y viales del municipio

El proyecto de Calle Granada y calles del Cine, Capitán Cortés, Virgen del Pilar y de la Rosa cuenta con una inversión de 1,1 millones de euros, mientras que la actuación en Calle Loma de la Mezquita y entorno supera el millón de euros

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El alcalde supervisa una obra en una calle de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento continúa avanzando en su estrategia de modernización y revitalización urbana con la ejecución de importantes proyectos de regeneración y rehabilitación en distintas calles ... y viales, dirigidos a mejorar la accesibilidad, renovar infraestructuras y reforzar el atractivo comercial y residencial del municipio.

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