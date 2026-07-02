El Ejido invertirá más de cuatro millones de euros en calles y viales del municipio

El Ayuntamiento continúa avanzando en su estrategia de modernización y revitalización urbana con la ejecución de importantes proyectos de regeneración y rehabilitación en distintas calles ... y viales, dirigidos a mejorar la accesibilidad, renovar infraestructuras y reforzar el atractivo comercial y residencial del municipio.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto al concejal de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, David Fernández, supervisó las actuaciones que se están desarrollando actualmente tanto en Calle Granada y vías adyacentes, con una inversión de 1.100.928 euros, como en Calle Loma de la Mezquita y su entorno, cuyo presupuesto asciende a 1.049.725 euros.

Ambos proyectos se enmarcan en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de El Ejido, cofinanciado en un 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027.

Góngora subrayó que «con estas actuaciones apostamos por espacios públicos más accesibles, modernos, seguros y sostenibles que contribuyan a dinamizar la actividad económica y a mejorar la calidad de vida de los vecinos». Asimismo, señaló que «la renovación de las infraestructuras y la mejora de la imagen urbana reforzarán el atractivo comercial y residencial de estas zonas».

Cabe recordar que sendos proyectos se suman al VI Plan de Regeneración de Viarios, con más de dos millones de euros destinados a mejorar más de 70 calles de Ejido Norte, Ejido Sur, Santa María del Águila, San Agustín, Las Norias, Balerma, Matagorda, Almerimar y el Polígono Industrial de La Redonda.

Regeneración y rehabilitación urbana en Calle Granada y adyacentes

La actuación contempla intervenciones en Calle Granada, desde la glorieta con Paseo Juan Carlos I hasta Calle Loma de la Mezquita, así como en Calle del Cine, Calle Capitán Cortés, Calle Virgen del Pilar y Calle de la Rosa, en el tramo comprendido entre Calle Almería y Calle Cervantes.

El proyecto permitirá renovar una de las principales arterias comerciales del municipio, donde actualmente existen deficiencias derivadas del desgaste del pavimento, la falta de homogeneidad estética en los acerados y diversos problemas de accesibilidad provocados por determinados elementos urbanos y alcorques.

Las obras incluyen la ampliación y renovación de acerados, la mejora integral de las redes de abastecimiento, la implantación de una nueva red de riego y la adecuación de canalizaciones para futuros sistemas de vigilancia municipal. Del mismo modo, se modernizarán las redes de telecomunicaciones y baja tensión, eliminando instalaciones aéreas y puntos de alumbrado situados en fachadas.

La intervención contempla además el trasplante de arbolado, la renovación de alcorques y la incorporación de nuevo mobiliario urbano y especies vegetales, entre ellas calistemos, contribuyendo así a generar una imagen más homogénea, moderna y sostenible del entorno urbano.

En las calles situadas entre Calle Cervantes y el Bulevar de El Ejido se priorizará el tránsito peatonal y una mejor convivencia entre peatones y vehículos, mediante la creación de itinerarios continuos, cómodos y accesibles que favorezcan el uso ciudadano del espacio público y potencien la actividad social y comercial de la zona.

Para ello, se contemplan dos tipologías de plataforma. Por un lado, las calles De la Rosa, del Cine y Capitán Cortés dispondrán de una plataforma única de asfalto con tratamiento superficial impreso en acabado tipo adoquín. Por otro, Calle Virgen del Pilar contará con una plataforma de adoquín sobre base de hormigón, aportando una mayor integración estética y calidad urbana.

Esta actuación mantiene además coherencia visual y funcional con otros proyectos de regeneración ejecutados anteriormente en calles como Calle Almería, Calle Cervantes y Calle Iglesia, consolidando un modelo de ciudad más ordenado, accesible y adaptado a las necesidades actuales.

Regeneración y rehabilitación urbana en Calle Loma de la Mezquita y entorno

La actuación integral en Calle Loma de la Mezquita, cuyo acceso principal se encuentra al norte con el Bulevar de El Ejido, hasta la calle García Lorca situada al sur, se extiende a lo largo de los aproximadamente 700 metros de longitud, así como cada uno de los accesos de las calles colindantes a ésta. Se dividirá en varias fases, con el objetivo de causar el mejor impacto tanto en los negocios que se ubican en esta importante arteria ejidense como a los vecinos que residen en la zona.

Contempla la renovación y ampliación de acerados para garantizar itinerarios peatonales más amplios, seguros y accesibles, conforme a la normativa vigente en materia de accesibilidad universal. Asimismo, se procederá a la renovación integral del pavimento y de la señalización vial horizontal y vertical con el fin de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad tanto de peatones como de vehículos.

El proyecto incluye también una importante modernización de las infraestructuras urbanas. En este sentido, se actuará sobre la red de abastecimiento, se soterrarán instalaciones aéreas y alumbrado existente en fachadas, se crearán nuevos puntos de luz y se mejorarán las redes de telecomunicaciones y baja tensión.

Además, se implantará una nueva red de riego que permitirá optimizar el mantenimiento y la sostenibilidad de los espacios urbanos, al tiempo que se renovará el mobiliario urbano para dotar al entorno de una imagen más moderna, homogénea y funcional.