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El Ejido invertirá cerca de 60.000 euros para sustituir la cubierta de la nave de petanca de Santa María del Águila

La actuación contempla la renovación integral de la cubierta, la mejora de la estructura y la incorporación de soluciones que garanticen seguridad y aislamiento

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Un momento de la Junta de Gobierno.
Un momento de la Junta de Gobierno. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

En la Junta de Gobierno celebrada el pasado jueves 23 de abril se abordaron asuntos relevantes, como la contratación de las obras para la sustitución ... de la cubierta en la nave de petanca de Santa María del Águila, dañada por la granizada asociada a la DANA, con un presupuesto de 59.802 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

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El Ejido invertirá cerca de 60.000 euros para sustituir la cubierta de la nave de petanca de Santa María del Águila

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