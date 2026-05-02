El Ejido invertirá cerca de 60.000 euros para sustituir la cubierta de la nave de petanca de Santa María del Águila

En la Junta de Gobierno celebrada el pasado jueves 23 de abril se abordaron asuntos relevantes, como la contratación de las obras para la sustitución ... de la cubierta en la nave de petanca de Santa María del Águila, dañada por la granizada asociada a la DANA, con un presupuesto de 59.802 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

La actuación contempla la renovación integral de la cubierta, la mejora de la estructura y la incorporación de soluciones que garanticen seguridad, aislamiento y entrada de luz natural. Asimismo, se adjudicó el servicio de vigilancia y seguridad privada sin armas en el Parque Municipal San José a la empresa Grupo Control, con una dotación anual de 69.162 euros.

También se aprobaron otros expedientes vinculados a la gestión municipal, como el suministro de equipamiento policial para vehículos tipo 'pick up', el mantenimiento técnico de los equipos de televisión digital terrestre y de Radio Ejido, y nuevas fases de contratos de patrocinio del 49 Festival de Teatro de El Ejido, reforzando la colaboración con el tejido empresarial local en uno de los principales eventos culturales del municipio.

A estas actuaciones se suman la aprobación de proyectos estratégicos financiados con remanentes del Ayuntamiento de El Ejido por importe de 6.537.139 euros. Se trata de la Construcción de la Biblioteca y Sala de Estudios en la Estación de Autobuses de El Ejido; la Adecuación de locales en CC-1 de Almerimar como Centro de Usos Múltiples; y la Adecuación del antiguo Mercado de Abastos de Santa María del Águila como Centro de Usos Múltiples, y de la adecuación de la Nave de Pampanico para Sala Multidisciplinar, adjudicada a Albaida Infraestructuras, por 820.513 euros.