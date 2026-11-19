La Junta de Gobierno aprobó en su sesión de este jueves el expediente de contratación del proyecto de reparación de hundimientos y daños en pavimentos ... y parques públicos, una actuación prioritaria destinada a recuperar las condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionalidad de diferentes espacios municipales afectados por el intenso episodio de precipitaciones y vientos registrado entre finales de enero y principios de febrero de este año.

La intervención cuenta con un presupuesto de 84.666 euros y un plazo estimado de ejecución de tres meses. Los trabajos se financian a través de las ayudas excepcionales reguladas por el Real Decreto-ley 5/2026 para la recuperación de infraestructuras municipales de Andalucía y Extremadura, por lo que el Ayuntamiento recibirá una compensación del 100% del coste de las obras, al encontrarse el municipio incluido en el anexo correspondiente de la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial.

El proyecto contempla actuaciones en tres espacios públicos del municipio que sufrieron importantes desperfectos como consecuencia de la acción combinada de la lluvia y el viento: el parque de Venta Carmona, la Plaza de la Alpujarra y el Parque de San José.

En los dos primeros emplazamientos, los trabajos se centrarán en la recuperación de las áreas de juegos infantiles, cuyos pavimentos de caucho continuo resultaron gravemente dañados por las filtraciones de agua y los desprendimientos del material. Esta situación afectó a la base amortiguadora y provocó que las superficies dejaran de reunir las condiciones de seguridad necesarias para su utilización, lo que motivó su cierre preventivo.

Para recuperar estos espacios se llevará a cabo la retirada integral del pavimento deteriorado, la limpieza y adecuación de la base y la colocación de un nuevo pavimento continuo de caucho absorbente de impactos, homologado y adaptado a los requisitos de seguridad exigidos para las zonas de juego infantil.

Por otra parte, en el Parque de San José se intervendrá en las zonas de gravera, donde la acumulación de agua y el lavado del terreno provocaron la pérdida de capacidad portante del suelo, generando hundimientos y desniveles que alcanzan los 50 centímetros.

La actuación incluirá el saneamiento del terreno, la excavación y retirada de las zahorras deterioradas, así como el extendido y compactación de una nueva capa de zahorra artificial. Posteriormente, se instalará una malla antihierbas y se extenderá una nueva capa de grava decorativa para conseguir una superficie estable, uniforme y segura.

Con este proyecto, el Ayuntamiento avanza en la recuperación de los espacios públicos afectados por los últimos episodios meteorológicos adversos, con el objetivo de devolver a los vecinos unas zonas verdes y de ocio plenamente acondicionadas, seguras y funcionales. Una intervención que permitirá, además, garantizar la durabilidad de los pavimentos y mejorar las condiciones de uso y disfrute de estos espacios.