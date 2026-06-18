El Ejido invertirá más de 112.000 euros en caminos rurales

El Ayuntamiento continúa avanzando en su compromiso con la modernización, mejora y mantenimiento de las infraestructuras rurales del municipio. Tal y como dieron a conocer ... los concejales de Agricultura, Manuel Martínez, y de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, David Fernández, «en las últimas semanas se han llevado a cabo diversas actuaciones en cuatro caminos con el objetivo de mejorar la movilidad en el entorno agrícola y facilitar el trabajo diario de los agricultores».

Así, se destinaron más de 30.000 euros a la ejecución de dos obras de drenaje en el Camino de la Granja y el Camino del Pichucho, que permitirán evitar inundaciones en estos tramos durante episodios de lluvias intensas, mejorando así su funcionalidad y seguridad. Asimismo, se ejecutaron una inversión de casi 30.000 euros en el Camino Simón de Acién, donde se desarrollaron trabajos de hormigonado para reforzar el firme y garantizar una mayor durabilidad del trazado.

Por otro lado, el Ayuntamiento llevó a cabo, con una inversión también superior a los 30.000 euros, la mejora del firme en un tramo del Camino de Aldenor, que presentaba un notable deterioro debido al paso del tiempo, lo que ha permitido recuperar sus condiciones óptimas de uso. Además, está previsto que en las próximas semanas comiencen los trabajos de pavimentación del Camino del Depósito de Balerma, en el que se invertirán más de 23.000 euros.