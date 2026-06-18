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El Ejido invertirá más de 112.000 euros en caminos rurales

El objetivo es facilitar la movilidad y el trabajo diario de los agricultores

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Concejales Manuel Martínez y David Fernández.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento continúa avanzando en su compromiso con la modernización, mejora y mantenimiento de las infraestructuras rurales del municipio. Tal y como dieron a conocer ... los concejales de Agricultura, Manuel Martínez, y de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, David Fernández, «en las últimas semanas se han llevado a cabo diversas actuaciones en cuatro caminos con el objetivo de mejorar la movilidad en el entorno agrícola y facilitar el trabajo diario de los agricultores».

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