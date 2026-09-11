El Ejido instalará cuatro equipos de climatización en el Pabellón Municipal por casi 50.000 euros

La Junta de Gobierno celebrada la mañana de este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido dioel visto bueno a la instalación de equipos de ... climatización en el Pabellón Municipal de El Ejido. La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, explicó que con esta actuación «vamos a mejorar de forma sustancial el confort, la calidad, las condiciones de uso y la funcionalidad de este recinto deportivo que cuenta con un intenso nivel de actividad durante todo el año».

Para ello, se contempla la instalación de cuatro nuevos equipos de climatización, que se ubicarán en las esquinas de la planta alta del pabellón y orientados hacia la zona de gradas, con el fin de proporcionar una adecuada distribución del aire climatizado sobre las zonas ocupadas por los espectadores. «Esta climatización es, por tanto, una medida de mejora de la accesibilidad y de las condiciones de uso de este equipamiento público, favoreciendo que un mayor número de ciudadanos pueda asistir a los eventos con las mayores garantías de confort», explicó la alcaldesa.

Instalación

El sistema va a permitir reducir el impacto de las condiciones meteorológicas exteriores, independientemente de la época del año. En cuanto a la instalación, las unidades interiores se dispondrán suspendidas de las vigas de hormigón perimetrales existentes, mediante los correspondientes elementos de fijación y soporte.

Para la conexión entre las unidades interiores y exteriores será necesario ejecutar las correspondientes perforaciones en la cubierta plana del edificio, destinadas al paso de las líneas frigoríficas y demás instalaciones necesarias para el funcionamiento de los equipos.

Asimismo, se contempla la adecuación y ampliación de la instalación eléctrica existente, incluyendo las actuaciones necesarias para proporcionar suministro eléctrico a los nuevos equipos de climatización y garantizar su correcto funcionamiento.

El presupuesto de contrata previsto para la ejecución de la actuación asciende 46.171,52 euros y va a contribuir a ofrecer a la ciudadanía unas instalaciones municipales más modernas y adecuadas para el uso durante todo el año. En definitiva, Julia Ibáñez señaló que «se trata de un proyecto orientado a mejorar el servicio público, mejorar el equipamiento y garantizar unas condiciones de uso acordes con las necesidades actuales de la ciudadanía».