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El Ejido instalará cuatro equipos de climatización en el Pabellón Municipal por casi 50.000 euros

Este sistema reduce el impacto de condiciones meteorológicas exteriores al recinto

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Un momento de la Junta de Gobierno celebrada en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno celebrada la mañana de este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido dioel visto bueno a la instalación de equipos de ... climatización en el Pabellón Municipal de El Ejido. La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, explicó que con esta actuación «vamos a mejorar de forma sustancial el confort, la calidad, las condiciones de uso y la funcionalidad de este recinto deportivo que cuenta con un intenso nivel de actividad durante todo el año».

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El Ejido instalará cuatro equipos de climatización en el Pabellón Municipal por casi 50.000 euros

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El Ejido instalará cuatro equipos de climatización en el Pabellón Municipal por casi 50.000 euros