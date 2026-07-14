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El Ejido

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El Ejido inicia las obras del futuro centro deportivo de Las Norias con casi 8.000 metros cuadrados

Este proyecto se enmarca en el Plan de Actuación Integrado 'El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado', cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

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Momento de la visita.

Javier Cortés

El Ejido

El alcalde, Francisco Góngora, acompañado por los concejales de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, David Fernández, y de Deportes, María José Martín, visitó las obras ... del futuro Centro Deportivo de Las Norias, una infraestructura que dará respuesta a la demanda de espacios para la práctica deportiva, el ocio y la convivencia en este núcleo del municipio.

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El Ejido inicia las obras del futuro centro deportivo de Las Norias con casi 8.000 metros cuadrados

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