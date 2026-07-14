El Ejido inicia las obras del futuro centro deportivo de Las Norias con casi 8.000 metros cuadrados

El alcalde, Francisco Góngora, acompañado por los concejales de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, David Fernández, y de Deportes, María José Martín, visitó las obras ... del futuro Centro Deportivo de Las Norias, una infraestructura que dará respuesta a la demanda de espacios para la práctica deportiva, el ocio y la convivencia en este núcleo del municipio.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Actuación Integrado 'El Ejido 2029: +Sostenible +Cohesionado', cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Plurirregional 2021-2027.

Las obras contemplan la creación de un moderno complejo deportivo de 7.800 metros cuadrados, que contará con una inversión de 1.382.106 euros y que estará ubicado junto al pabellón municipal y anexo al campo de fútbol.

Las nuevas instalaciones incluirán una pista multiusos para la práctica de baloncesto y voleibol, dos pistas de pádel acristaladas, una zona de skate, pista de 3x3, tenis de mesa, foottok, una pista de fútbol 7, además de merenderos y vestuarios.

Asimismo, el diseño del complejo incorpora criterios de sostenibilidad y accesibilidad mediante la plantación de nuevo arbolado, sistemas de riego eficiente, iluminación LED de bajo consumo, fuentes de agua potable y recorridos adaptados para facilitar el acceso y disfrute de todos los usuarios.

Durante la visita, el alcalde destacó que «este proyecto supone una apuesta decidida por seguir ampliando y mejorando las infraestructuras deportivas del municipio, respondiendo a una demanda creciente de nuestros vecinos y ofreciendo espacios modernos, seguros y accesibles para todas las edades».

Asimismo, subrayó que «este nuevo equipamiento contribuirá al fomento del deporte, que es una potente herramienta para fortalecer la cohesión social, la convivencia, el compañerismo y para generar hábitos de vida saludable. Estamos creando un espacio pensado para disfrutar, convivir y practicar actividad física en las mejores condiciones».

Cabe mencionar que ya se están ejecutando los trabajos de instalación de la nueva cubierta que protegerá las gradas y aportará sombreado, haciéndolas más funcionales, confortables y seguras.