El Ejido inicia las obras de ampliación del Cementerio con más de 970 nichos

a comenzaron las obras de ampliación del Cementerio de El Ejido que el Ayuntamiento está ejecutando con un presupuesto de 978.620,48 euros.

El ... alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto al concejal de Obras Públicas, David Fernández, supervisaron los trabajos que se están ejecutando en este espacio «con los que vamos a incrementar su capacidad con casi 1.000 nichos nuevos construidos, que van a servir para reforzar este servicio y cubrir las necesidades de los próximos cinco años, junto a la adecuación de su entorno que definirá un espacio funcional».

En la actualidad solo quedan disponibles unos 300 nichos y 315 columbarios, lo que correspondería aproximadamente a dos años de servicio, de ahí la necesidad de llevar a cabo esta ampliación.

Plan

Junto a la construcción de 972 nichos nuevos, que resuelven a corto y medio plazo la capacidad del Cementerio, el proyecto también contempla la ejecución de una plaza dentro de la ordenación de los módulos de nichos con diferente arbolado y seto, cuatro bancos accesibles, papeleras, fuente para bebedero y para suministro de agua de limpieza y mantenimiento de las lápidas.

Se ha previsto también la construcción de dos almacenes, uno destinado a la gestión de residuos de 56,44 metros cuadrados y otro para maquinaria de 38,23 metros cuadrados.

De igual forma, se acondicionará toda la urbanización interior ocupada por los nuevos módulos de nichos, con adoquín en diferentes colores y formas, iluminación en toda la ampliación, mediante luminarias de led sobre columnas en la calle principal, y mediante tiras de led empotradas en el voladizo de los módulos.

Además, se realizará la instalación del riego de todas las nuevas zonas verdes mediante programador electrónico. En estos días se está realizando la estructura del módulo 3 y, en breve, comenzarán con la cimentación del módulo 4 y los almacenes.

El Consistorio ejidense entre 2020 y 2021 realizó una ampliación del Cementerio de El Ejido. Dicha ampliación consistió en la adquisición de un invernadero de unos 9.500 metros cuadrados, se realizó el cerramiento exterior de la zona a ocupar por la FASE 1 y se construyeron 940 nichos dentro de la nueva zona ampliada, además de una mejora de la accesibilidad en el paseo principal, conexión entre los espacios y eliminación de las barreras arquitectónicas.

Se incorporó más arbolado, bancos, papeleras e iluminación LED. Asimismo, se instalaron fuentes y se dotó de un jardín para el esparcimiento de las cenizas.