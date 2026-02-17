Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Este proyecto cuenta con un presupuesto de casi un millón de euros. IDEAL

El Ejido inicia las obras de ampliación del Cementerio con más de 970 nichos

El proyecto contempla la construcción de una plaza con arbolado y seto, bancos accesibles, fuente bebedero, dos almacenes y pavimentación de calles

J. Cortés

El Ejido

Martes, 17 de febrero 2026, 22:08

Comenta

a comenzaron las obras de ampliación del Cementerio de El Ejido que el Ayuntamiento está ejecutando con un presupuesto de 978.620,48 euros.

El ... alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto al concejal de Obras Públicas, David Fernández, supervisaron los trabajos que se están ejecutando en este espacio «con los que vamos a incrementar su capacidad con casi 1.000 nichos nuevos construidos, que van a servir para reforzar este servicio y cubrir las necesidades de los próximos cinco años, junto a la adecuación de su entorno que definirá un espacio funcional».

