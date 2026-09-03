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El Ejido inicia la licitación de su nuevo Plan Urbanístico para diseñar el municipio de los próximos 30 años

El Ayuntamiento aprueba la redacción del PGOM y el POU para adaptar la ordenación territorial a la realidad actual y contempla la participación ciudadana desde las primeras fases del proceso.

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El Ejido inicia la licitación de su nuevo Plan Urbanístico para diseñar el municipio de los próximos 30 años

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de El Ejido ha dado un paso decisivo para dotar al municipio de un nuevo modelo de planificación urbanística con la aprobación del ... expediente de contratación y la apertura de la licitación para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para el suelo rústico y Plan de Ordenación Urbana (POU) para el suelo urbano.

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