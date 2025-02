El Ejido inicia una campaña contra el abandono animal

Marcos Tárraga El Ejido Martes, 11 de febrero 2025, 13:46 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de El Ejido a través de la concejalía de Sanidad sigue trabajando en la apuesta por una tenencia consciente y responsable de animales, con la puesta en marcha de una campaña contra el abandono de animales. Bajo el lema 'Soy parte de la familia, no me abandones', se trata de apelar a la conciencia de los propietarios para evitar que esa mascota que con tantas ganas acogieron se convierta en un animal sin hogar después.

Un mensaje que puede verse en mupis y pías del municipio, y que se reforzará a través de redes sociales y mensajes radiofónicos a través de la emisora municipal Radio Ejido.

«Una mascota aporta compañía frente a la soledad, cariño, puede ayudar a los niños con sus habilidades emocionales y sociales, y se convierte en un miembro más de la familia, pero igual que ellos dan, también tienen sus derechos, y hay que ser consciente de las necesidades que tienen y los cuidados que requieren cuando se apuesta por tener una mascota», destaca la concejala de Sanidad y Consumo, María Herminia Padial.

En este sentido, a través de la campaña se recuerdan algunas de las obligaciones de los propietarios como son que perros, gatos y hurones deben llevar de manera obligatoria un microchip homologado que permita localizar rápidamente al dueño en caso de extravío del animal, garantizar su bienestar higiénico-sanitario y aplicarles las vacunas reglamentarias.

Además, el abandono de animales se tipifica como infracción grave según la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales, y conlleva sanciones que van desde los 10.001 euros a los 50.000 euros, mientras que las conductas que se pueden considerar de maltrato animal pueden conllevar multas de hasta 200.000 euros por considerarse infracciones muy graves.

Por otra parte, y para contribuir a evitar camadas no deseadas que puedan terminar en abandono, se establece la esterilización quirúrgica obligatoria de los gatos antes de los seis meses de edad, salvo los inscritos en el Registro de Cuidadores de Animales de Compañía.

La edil de Sanidad y Consumo recuerda que si alguien se encuentra con un animal extraviado en el municipio puede contactar con la Policía Local, ya que «disponen de lectores de microchip para identificar al dueño y devolverle su mascota», al tiempo que señala que «si no fuera posible localizarlo, la policía se encargaría de contactar con el servicio municipal de recogida de animales».

Asimismo, también es posible comunicar la presencia de un animal abandonado en la vía pública a la concejalía de Sanidad a través del correo electrónico sanidadconsumo@elejido.es, el teléfono 950 541 007 o de manera presencial en el Ayuntamiento.

De manera paralela a la campaña 'Soy parte de la familia, no me abandones', la concejalía de Sanidad y Consumo también está reforzando la campaña de concienciación sobre recogida de excrementos de mascotas en la vía pública, bajo el lema 'Tu perro no tiene la culpa'. Para ello se llevará a cabo la colocación de medio centenar de carteles informativos en distintas zonas del municipio, que se suman a los más de 100 que ya se encuentran instalados.

Cabe recordar que no recoger los excrementos de las mascotas supone una infracción leve del artículo 26.e de la Ley 7/2023 que se penaliza con sanciones de 500 euros hasta 10.000 euros.

María Herminia Padial ha subrayado que «estas iniciativas forman parte de un completo plan de acción en materia de bienestar animal», que también contempla actuaciones como «la remodelación completa del parque canino, un proyecto que consideramos muy necesario porque los animales necesitan sus propios espacios de esparcimiento y para hacer deporte, y que actualmente ya se encuentra en la fase final de ejecución».

De igual forma, se encuentra pendiente de adjudicación el servicio de veterinaria para la aplicación del Método CER/CES a las colonias felinas del municipio.