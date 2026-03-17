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El Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido ha acogido la reunión del Consejo Escolar Municipal. IDEAL

El Ejido incrementa en 4 millones de euros el gasto en limpieza y personal en centros educativos

El Ayuntamiento ha destinado este curso 268.087 euros a trabajos de mejora de pistas y pavimentaciones

J. Cortés

El Ejido

Martes, 17 de marzo 2026, 21:14

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El Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido acogió hace unos días la reunión del Consejo Escolar Municipal, durante el que se han dado ... a conocer los datos relativos a los centros educativos del municipio en este curso 2025/26, además de analizar la oferta educativa del municipio.

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