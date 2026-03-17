El Ejido incrementa en 4 millones de euros el gasto en limpieza y personal en centros educativos

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido acogió hace unos días la reunión del Consejo Escolar Municipal, durante el que se han dado ... a conocer los datos relativos a los centros educativos del municipio en este curso 2025/26, además de analizar la oferta educativa del municipio.

La sesión ha contado con la presencia del concejal de Educación, Juventud y Participación, Javier Rodríguez, y la concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, así como representantes de la comunidad educativa ejidense, concejales de la Corporación Municipal y técnicos municipales.

Rodríguez, ha destacado la importancia de este órgano participativo, que «nos permite reforzar la comunicación que existe entre el Ayuntamiento y la comunidad educativa, que es continua y muy fluida durante todo el año, y se convierte en un punto de encuentro desde el que canalizar las necesidades, sugerencias y propuestas para seguir avanzando juntos en la mejora de la atención a nuestros menores y sus familias».

Durante la reunión, el edil de Educación ha hecho hincapié en el trabajo que se está llevando a cabo desde el Gobierno Local para incrementar tanto el mantenimiento como la limpieza en los centros educativos del municipio, poniendo de relieve que durante el pasado año el Ayuntamiento destinó 4.069.835,03 de euros a estas tareas, a las que se suma el gasto en conserjes, lo que supone un aumento del 9,16% con respecto a la inversión de 2024.

A este importante montante económico se suma un gasto extraordinario de 268.087,20 destinado a trabajos de mejora y renovación de pistas deportivas, nuevos accesos a centros educativos, pavimentaciones y solerías.

En este punto, el edil de Educación y Juventud ha subrayado que se trata de «un esfuerzo económico adicional que realizamos desde el Ayuntamiento, asumiendo competencias que no nos son propias, pero que asumimos para dar solución a problemas que existen en nuestros centros educativos y que para nosotros son prioritarios como son aquellos que afectan a temas de seguridad y accesibilidad, y con los que mejorar la atención a nuestros niños».

Cabe recordar que el municipio de El Ejido cuenta actualmente con 38 centros de Educación Infantil de 0 a 3 años, en los que están matriculados 1.426 alumnos, 27 colegios con 10.561 alumnos, de los cuales 3.122 están en segundo ciclo de Educación Infantil y 7.439 estudiantes se encuentran en Educación Primaria; un centro de Educación Especial en el que están matriculados 26 menores; 11 institutos que dan cabida a 5.286 estudiantes de ESO y 1.493 alumnos de Bachillerato; y 7 centros en los que se imparten Ciclos Formativos tanto de FP Básica (170 alumnos), como de Grado Medio (601 estudiantes) y de Grado Superior (4.846 alumnos).

En este punto, el edil de Educación ha destacado los buenos resultados que están ofreciendo algunos de los nuevos proyectos puestos en marcha como la reciente apertura del Aula Municipal de Convivencia, en coordinación con la concejalía de Servicios Sociales, y dirigido a estudiantes de Primero, Segundo y Tercero de ESO, así como de FP Básica, con el que garantizar la continuidad educativa y socioeducativa del alumnado expulsado de los centros.

La edil de Servicios Sociales ha destacado que el programa responde a «una necesidad de los centros educativos, surge del compromiso de la Comisión de Absentismo, se desarrolla en coordinación permanente con los centros educativos y desde su puesta en marcha se ha convertido también en una herramienta de apoyo para las familias, que han acogido este programa de manera positiva».

Por otra parte y entre el resto de nuevos recursos puestos en marcha figuran el Centro de Información Juvenil CREA FP, que se ubica en el Espacio MurgiJoven y a través del que se ofrece orientación y asesoramiento tanto a los jóvenes como a sus familias sobre las posibilidades formativas y salidas profesionales que posibilitan las diferentes titulaciones que se ofertan en el municipio.

«La Formación Profesional es un elemento fundamental que va a vertebrar la educación en los próximos años y de ahí la importancia de contar con recursos como este en nuestro municipio a disposición de los jóvenes y sus familias», ha destacado Javier Rodríguez.

La Universidad de Mayores, dependiente de la Universidad de Almería, cuya sede en El Ejido se ha puesto en marcha este mismo curso para acercar la formación también a mayores de 55 años del municipio, la puesta en marcha del Centro de Educación Especial (CEEE) Luz de Poniente y la recuperación de los cursos de verano de la UAL en El Ejido figuran entre el resto de nuevos proyectos.

Asimismo, se han puesto sobre la mesa las distintas acciones formativas complementarias que se llevan a cabo a través de la colaboración entre el Ayuntamiento y los centros educativos, que incluyen desde propuestas deportivas a través del IMD, como talleres y charlas sobre igualdad y coeducación; acciones en materia de igualdad y coeducación por parte de la concejalía de Servicios Sociales; programas de cruces escolares seguros y acciones frente al absentismo o colaboración en el desarrollo de actividades deportivas por parte de la Policía Local; o actividades de fomento de la lectura y de promoción del patrimonio cultural del municipio, a través del área de Cultura, a las que se suman acciones el Aula de Ecología Urbana, charlas de información juvenil o talleres de Formación Afectiva por parte de la Unidad de Educación.

De manera especial, Javier Rodríguez se ha referido a la tercera edición del Torneo de Debate y el desarrollo de la actividad de FP Inspira en las que ha agradecido la colaboración e implicación de los centros educativos y que han contado con la participación de 360 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.