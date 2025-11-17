El Ejido incrementa medios para la Policía Local con la adquisición de 86 chalecos antibalas

La Junta de Gobierno celebrada el pasado 6 de noviembre aprobó la adjudicación del contrato para el suministro de 86 nuevos chalecos antibalas para los ... agentes de la Policía Local de El Ejido así como la contratación del suministro de un vehículo para el Servicio de Policía Local, con lo que se continúa avanzando en el incremento de equipamiento de seguridad y prevención que contribuya a la mejora de su capacidad operativa.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, subrayó que «la seguridad siempre ha sido una prioridad para este equipo de Gobierno y trabajamos continuamente en incrementar medios y recursos, que garanticen la mejor atención a los vecinos y la prevención de actos incívicos».

Por otra parte y entre el resto de puntos que se abordaron durante la sesión figuró el incremento del gasto correspondiente a 2025 para los contratos de prestación de los servicios de azafatas, auxiliares de control de acceso y atención al cliente, con la finalidad de atender los espectáculos escénicos incluidos en la programación cultural del Ayuntamiento de El Ejido, así como el contrato del servicio de vigilancia y seguridad privada para edificios e instalaciones municipales y actividades organizadas por el Ayuntamiento de El Ejido y sus organismos autónomos, entre otros.

Asimismo, la seguridad tuvo un protagonismo especial en la sesión de ese jueves con la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras complementarias para desplegar 33 nuevas cámaras de seguridad en todo el municipio, en el marco del desarrollo de la segunda fase del proyecto municipal de Videovigilancia, que ya aprobó la Junta de Gobierno de la pasada semana.

Puntos estratégicos

Cabe recordar que esta medida posibilitará el incremento del número de dispositivos de videovigilancia en marcha en todo el municipio hasta las 125 videocámaras, desplegadas en puntos estratégicos y espacios de mayor afluencia del municipio, así como en las entradas y salidas de los núcleos, y que permiten disponer de imágenes en tiempo real que ayudan a la Policía Local a la identificación de vehículos a través de la lectura de matrículas, así como de personas que cometan actos vandálicos y delictivos.

El proyecto de obra civil e instalaciones eléctricas, con un presupuesto de 70.663,20 euros, contempla los trabajos para adecuación de la canalización existente de alumbrado exterior en el término municipal. Por otro lado, de manera previa a la Junta Local de Gobierno se celebró el Consejo de Administración de DUE en el que se dio el visto bueno a la ejecución de una nueva red de saneamiento para la calle Escarcha de Balerma con un importe de 27.000 euros.

De igual modo, se aprobó el suministro de contenedores 8M3 y 5M3 con servicio de recogida y vaciado; el servicio de revisión anual, instalación y certificación de los dispositivos permanentes para trabajos en altura instalados en diferentes ubicaciones de El Ejido; servicio para la elaboración del registro retributivo obligatorio y auditoría retributiva de desarrollo urbanístico; y suministro de material vegetal como árboles, arbustos y vivaces.

Asimismo, en Junta de Gobierno se aprobó la modificación del Estudio de Detalle de la parcela P-1 SUT-19-SD justificándose la necesidad de adaptar dicha parcela a las condiciones específicas de su entorno, mejorando su funcionalidad y adecuación arquitectónica y urbanística

Se pretende la construcción de viviendas unifamiliares adosadas, generando un conjunto armónico en sí mismo y con el entorno que le rodea, creando espacios libres privados para uso y disfrute de los vecinos, que albergará zonas verdes y piscina y se crearán espacios de uso público junto a los viales, que mejorarán la circulación peatonal en su entorno.