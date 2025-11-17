Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El alcalde ha subrayado que «la seguridad siempre ha sido una prioridad para este equipo de Gobierno». IDEAL

El Ejido incrementa medios para la Policía Local con la adquisición de 86 chalecos antibalas

El Consistorio aprueba también el suministro de un vehículo para desarrollar tareas de vigilancia y seguridad

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:22

La Junta de Gobierno celebrada el pasado 6 de noviembre aprobó la adjudicación del contrato para el suministro de 86 nuevos chalecos antibalas para los ... agentes de la Policía Local de El Ejido así como la contratación del suministro de un vehículo para el Servicio de Policía Local, con lo que se continúa avanzando en el incremento de equipamiento de seguridad y prevención que contribuya a la mejora de su capacidad operativa.

